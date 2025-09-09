[헤럴드경제=김광우 기자] “이제 안 덥다고 했더니, 모기가 득실득실”

방충망에 가득 붙은 벌레떼. 최근 급격히 늘어나고 있는 ‘가을 모기’의 모습이다.

이달 들어, 돌연 모기가 서식하기 가장 좋은 환경이 조성되고 있다. 여름 내내 비가 쏟아져 내린 데다, 활동을 방해하는 더위가 꺾인 영향이다.

주거 지역에서의 모기 출몰도 보고된다. 이달 서울에서는 채집된 모기 수가 늘어나며, 약 40일 만에 모기 예보 단계가 상향되기도 했다.

기후변화로 인한 폭염·폭우가 ‘가을 모기’ 출몰을 부추긴 셈.

문제는 때아닌 모기 출몰이 길게는 초겨울까지도 이어지며, 전염병 창궐 등 부작용을 불러올 수 있다는 거다.

9일 서울시 모기발생현황에 따르면 지난 6일 모기활동지수는 50.5로 모기예보단계 3단계(주의)에 진입한 것으로 나타났다. 모기예보단계가 3단계에 진입한 것은 지난 약 40일 전인 지난 7월 31일 이후 처음이다.

서울시는 모기 발생 상황을 발생단계별로 나누어, 예보 서비스를 운영한다. 1단계는 모기가 거의 없는 상태, 2단계는 야외에서 모기로부터 공격을 받을 수 있는 상태를 의미한다. 3단계는 집 안에서까지도 하루 2~4마리, 4단계는 5~10마리 정도 목격할 수 있는 상황을 뜻한다.

불과 지난 8월까지만 해도, 평균 모기활동지수는 2단계에 머물러 있었다. 야외에서 모기를 목격할 수 있지만, 집안에서는 보기 힘든 상태다. 하지만 9월이 시작되고 다시 모기의 습격이 시작됐다. 40일 만에 집 안에서까지 모기를 목격할 수 있게 된 셈.

모기는 원래 여름철의 대표 해충. 하지만 지난 7~8월의 경우 모기 출몰이 거의 없었다. 30도 이상의 고온에서는 활동력을 잃어버리는 모기의 특성 때문이다. 기후변화로 역대급 폭염이 이어지자, 되레 모기가 나타나지 않게 된 것이다.

하지만 모기는 사라지지 않는다. 여름철에 폭염이 나타난 후, 더위가 한풀 꺾이는 가을철에 출몰이 늘어나는 현상이 자리 잡았다. 실제 모기는 13~30도 구간에서 주로 활동하는 것으로 알려졌다.

심지어 기후변화로 바뀐 기상 환경은 모기 번식에 최적화된 조건을 구성하고 있다. 올해 여름에는 전국적으로 비가 쏟아져 내리는 ‘국지성 집중호우’ 현상이 반복됐다. 지난 8월 말까지도 강수 현상이 지속됐다. 이에 도심 곳곳에 모기가 번식할 수 있는 물웅덩이가 생성됐다.

실제 서울시 수변부(물가) 모기예방지수는 이달 9일 기준 100으로 최고 수준을 기록했다. 지난 8월 31일 2단계였던 수변부 모기예방지수는 1일부터 9일까지 연속해서 모기발생단계 4단계(불쾌)를 유지하고 있다.

수변부는 모기 서식이 가장 활발한 지역. 이곳에서 모기가 출몰할 경우, 1~2주 내로 도심 및 거주지로 번져 나간다. 이를 고려하면, 서서히 주거 지역에서도 모기로 인한 피해가 늘어날 수 있다는 것.

심지어 ‘가을 모기’의 출몰 기간은 ‘초겨울’로 여겨지는 11월말~12월초까지도 이어질 수 있다. 여름철 폭염이 거셀 경우, 가을 기온이 평년보다 높게 형성되기 때문. 여름 내내 폭염이 이어졌던 지난해 또한 11월 하순까지 모기 출몰이 보고되며 화제가 된 바 있다.

문제는 비단 가을철에만 발생하지 않는다. 봄철 온도 또한 올라가며, 모기 출몰 시기는 앞당겨지고 있다. 올해 봄철(3~5월) 전국 평균기온은 12.5도로 평년보다 0.6도 높아졌다. 여기다 강수일수 또한 늘어나며, 모기활동지수 또한 높은 수준을 기록한 바 있다.

결국, 기후변화로 인해 한여름과 한겨울을 제외한 기간 모두에서 모기가 서식하기 좋은 환경이 조성되고 있는 셈.

가장 실질적인 문제는 모기로 인한 전염병 창궐이 우려된다는 거다. 올해와 같이 모기 출몰 시기가 확대될 경우 뎅기열, 말라리아, 일본뇌염 바이러스 등 모기를 매개체로 하는 전염병 발생 가능성이 커진다.

한국보건사회연구원에 따르면 기온 1도가 상승할 경우 쓰쓰가무시증, 말라리아 등 주요 전염병의 평균 발생률은 4.27% 증가하는 것으로 나타났다. 인간 외에도 ‘럼피스킨병’ 등 가축 전염병도 문제로 떠오른다.

이에 질병관리청은 지난 6월 ‘감염병 매개체 감시·방제 중장기 계획’을 통해 권역별 감염병 감시 거점을 확대하겠다고 발표했다. 기후변화로 모기·진드기 등 감염원이 서식할 서식지와 활동 기간이 길어지고, 전파 질환이 증가하는 현상이 우려된다는 이유에서다.

질병관리청 관계자는 “기후 위기 시대에 감염병 매개체의 위협은 점차 증가할 것”이라며 “이번 중장기 계획을 통해 국민 건강을 위협하는 매개체 전파 감염병의 발생 위험을 줄이고 안전한 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.