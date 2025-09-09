취약계층 대상으로 맞춤형 집수리 제공, 안전하고 쾌적한 주거환경 만드는 ‘RE-HOUSE’ 건축공사 후 폐기되는 잔여 소화기 재활용해 상가밀집지역에 배부하는 ‘RE-CYCLING’

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 구시가지의 열악한 주거환경 개선과 화재 위험이 높은 상가 밀집 지역 문제를 해결하기 위해 ‘RE-BORN(本)’ 사업을 추진한다.

이번 사업은 맞춤형 집수리(RE-HOUSE)와 건축공사장 잔여 소화기 재활용(RE-CYCLING)을 통해 주거복지 향상, 화재 예방이라는 두 가지 목표를 달성하는 데 중점을 뒀다.

구는 8일 구청장실에서 KT에스테이트와 업무협약(MOU)을 체결하고 주거·상가 환경 개선을 위해 협업하기로 약속했다.

구에서 대상 가구 발굴과 현장 조사, 행정적 지원을 담당하며 KT에스테이트는 전문 인력·자재와 물품 제공을 맡는다.

주거 취약계층을 위한 맞춤형 집수리 사업 ‘RE-HOUSE’는 도배, 장판 교체, 전기공사, 화재 예방시설 설치 등을 뒷받침해 안전하고 쾌적한 주거환경 조성에 기여한다.

건축공사 후 폐기되는 잔여 소화기 140여 개를 점검·선별해 창신동시장골목 등지에 배부하는 ‘RE-CYCLING’ 사업은 좁은 골목과 상가 밀집 지역의 화재 예방 역량을 강화하는 효과가 기대된다.

종로구는 9월 중 현장 조사를 거쳐 지원 가구를 선정하고 집수리 및 소화기 배부를 시행할 예정이다.

정문헌 구청장은 “RE-BORN 사업은 주거 취약계층과 화재에 취약한 상가 등이 쾌적한 환경에서 안심하고 생활할 수 있도록 돕는 의미 있는 시도”라며 “앞으로도 민관 협력을 바탕으로 건축공사 후 폐기되는 자원을 체계적으로 재활용, 자원 선순환 구조를 확대해 구민 안전과 환경 보호에 주력하겠다”고 밝혔다.