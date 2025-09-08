[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기주택도시공사(GH)가 운영하는 경기도 주거복지센터가 경기 광주시 복지박람회에서 ‘찾아가는 주거복지 상담’ 행사를 성황리에 마무리했다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 광주시청 와스베(WASBE) 광장에서 진행됐으며, 광주시 주거복지센터, LH 성남권 주거복지지사, 경기중앙지방법무사회 등 관계기관이 함께 참여했다.

복지박람회를 찾은 시민들은 ▷공공임대주택 안내 ▷주거 문제에 대한 맞춤형 상담 ▷전세피해 대응 위한 법률 조언 등 실생활에 필요한 주거정보를 다양한 방식으로 상담받을 수 있었다. 특히 현장에서 1:1로 진행된 상담은 높은 관심과 호응을 이끌어냈다.

이종선 GH 사장 직무대행은 “찾아가는 상담 서비스를 통해 도민들이 주거문제 해결에 필요한 정보를 손쉽게 접할 수 있도록 접근성을 높이고자 했다”며, “앞으로도 주거 취약계층에게 실질적인 도움이 되는 다양한 주거복지 서비스를 확대하고, 도민들의 주거안정 실현에 앞장서겠다”고 말했다.

한편, 경기도 공공임대주택 및 지역별 다양한 주거정책 정보는 ‘경기주거복지포털’에서 확인할 수 있다. 포털을 통해 1:1 맞춤형 상담 신청도 가능하며,

이용자 상황에 맞춘 주거 지원정보를 제공받을 수 있다.