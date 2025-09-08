[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 전라남도는 8일 여수상공회의소 1층 열린마루에서 전남 동부 이민외국인 종합지원센터 개소식을 개최하고 외국인 주민 지원을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

개소식에는 김영록 전남도지사, 구징치 주광주 중국 총영사, 도의원, 관계기관장, 외국인 주민과 커뮤니티 대표 등이 참석해 센터 개소를 축하했다.

전남 동부 이민외국인 종합지원센터는 여수, 순천, 광양, 곡성, 구례, 고흥, 보성 등 동부권역 외국인 주민들을 위한 종합 거점으로, 언어·문화 장벽 해소와 안정적인 정착 지원에 중점을 둔다.

생활·행정·의료 분야 통번역 서비스를 제공하고 상담실 운영과 찾아가는 상담 서비스를 통해 법률·노동·생활 등 다양한 분야의 애로사항을 상담하고 해결한다.

또한 한국어 능력 시험(TOPIK) 교육, 지역문화 체험 프로그램 실시, 국가별 자조모임 운영하고 지역특화비자(E-7-4R, F-2-R) 등 체류자격 전환 상담을 통해 외국인 주민의 장기 체류를 지원한다.

전남도는 올해부터 지역특화형 비자(E-7-4R, F-2-R) 제도를 개선해 비자 취득을 위한 소득 요건을 완화하고, 유학생을 대상으로 하는 광역형 비자 시범사업을 통해 지역산업과 연계한 인재 유치 기반을 마련했다.

김영록 지사는 기념사에서 “외국인 주민은 잠시 머물다 떠나는 손님이 아니라 전남의 소중한 이웃이자 동반자”라며 “외국인을 인구 위기 대응과 지역경제 활력 제고의 핵심 자원으로 인식하고, 안정적인 정착을 돕고 내외국인이 함께 어울리는 포용적 공동체를 만들겠다”고 강조했다.