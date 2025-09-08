-부동산 양극화 시대, ‘똘똘한 한 채’ 찾는 수요 급증

-강남 외 첫 ‘르엘’, 센텀시티에 하이엔드 기준을 세우다

-압도적 커뮤니티와 디자인… ‘진짜 프리미엄’의 가치 증명

전국 부동산 시장이 뚜렷한 양극화 국면에 접어들고 있다. 단순히 가격이 오르거나 내리는 흐름이 아닌, 수요가 확실한 입지와 상품성을 갖춘 소수의 프리미엄 단지에 집중되는 구조적 변화가 시작된 것이다. 이러한 변화는 서울과 수도권뿐 아니라, 부산 등 광역시에서도 뚜렷하게 나타나고 있다.

특히 불확실한 경제 상황 속에서 수요자들의 선택 기준은 점점 더 까다로워지고 있다. 분산 투자보다 ‘똘똘한 한 채’ 전략이 강화되며, 입지와 브랜드, 미래가치, 실거주 만족도까지 모두 고려한 선택적 소비 경향이 부동산 시장 전반에 확산되고 있다. 전문가들은 이러한 흐름이 일시적인 현상이 아니라, 향후 부동산 시장의 중심 트렌드로 자리 잡을 것이라고 입을 모은다.

부산에서는 이 같은 수요 집중 현상이 센텀시티 일대를 중심으로 두드러지고 있다. 이 권역은 이미 입지적 우위가 검증된 지역임에도 불구하고, 최근에는 상품성·디자인·브랜드·커뮤니티 등 전반에서 ‘완성도’를 갖춘 하이엔드 단지로의 수요 쏠림이 더욱 뚜렷해지고 있다. 단순히 센텀에 위치했다는 이유만으로는 선택받기 어려운 시대에 접어들면서, 수요자들은 대한민국 어디에 내놔도 통할 ‘진짜 하이엔드’ 주거 상품을 찾고 있다.

이런 시장 분위기 속에서 압도적인 주목을 받고 있는 단지가 바로 ‘르엘 리버파크 센텀’ 이다. 롯데건설의 하이엔드 브랜드 ‘르엘’이 강남권 외 지역 최초로 적용되는 상징적인 프로젝트로, 단순한 지역 유망 단지를 넘어 전국 단위에서도 손꼽히는 하이엔드 주거 상품으로 평가받는다.

실제로 지난달 진행된 1순위 청약에서는 1만개가 넘는 청약 접수가 몰렸고, 최고 116.4대 1의 1순위 경쟁률을 기록하며 ‘르엘 리버파크 센텀’이 진정한 하이엔드 브랜드로서 수요자들에게 높은 관심과 신뢰를 받고 있음을 입증했다.

무엇보다 이 단지를 상징하는 공간은 총 3,300평 규모의 초대형 커뮤니티 ‘살롱 드 르엘’ 이다. 단지 내에는 리버뷰 아쿠아풀과 건식사우나가 조성된 테라피 스파, 피트니스 클럽, 프리미어 골프클럽 등 고급 주거에 걸맞은 다채로운 커뮤니티 시설이 마련된다.

여기에 입주와 동시에 커뮤니티를 2년간 운영비·관리비 없이 무상으로 이용할 수 있는 혜택도 제공돼 실수요자들의 높은 관심을 끌고 있다. 통상 입주 후 1~2년은 지나야 커뮤니티가 제대로 운영되는 현실을 감안할 때, 이는 하이엔드 브랜드다운 차별화된 고객 케어 전략이라는 평가다.

외관 디자인에서도 르엘 리버파크 센텀은 독보적인 존재감을 드러낸다. 최고 67층의 초고층 스카이라인에 고급 커튼월 마감이 더해지고, 단지 전체를 디지털 캔버스로 구현하는 미디어 파사드, 그리고 단지 내 수로 공간 ‘캐널스트리트’까지 조성되며, 센텀시티의 새로운 랜드마크로서 위상을 갖춘 단지로 주목받고 있다.

분양 관계자는 “르엘 리버파크 센텀은 단순히 입지가 좋은 아파트가 아니라, 강남권 하이엔드 상품과 견줘도 손색없는 브랜드와 상품성을 모두 갖춘 완성형 프리미엄 주거 단지”라며, “부산을 넘어 전국 프리미엄 수요까지 흡수할 수 있는 차별화된 하이엔드 상품”이라고 강조했다.

한편, ‘르엘 리버파크 센텀’은 지하 6층~지상 최고 67층, 6개 동, 총 2,070가구 규모의 초대형 단지로 조성된다. 전용면적은 84㎡부터 244㎡까지 폭넓게 구성돼, 실거주 목적의 중소형부터 고자산층의 대형 평형 수요까지 모두 아우른다.

‘르엘 리버파크 센텀’ 갤러리는 부산 해운대구 우동 (해운대 마린시티 해원초등학교 인근)에 위치해 있다.