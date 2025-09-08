폭스바겐, ID. 크로스 콘셉트 공개 포르쉐, 911 시리즈 최상위 모델 선봬 아우디, 콘셉트 C 통해 새 디자인 철학 제시

[헤럴드경제=서재근 기자] 폭스바겐그룹이 독일 뮌헨에서 열리는‘ IAA 모빌리티’에서 글로벌 자동차 기술 리더로 도약하기 위한 모든 역량을 펼친다.

폭스바겐그룹은 IAA 모빌리티의 공식 개막에 앞서, 2종의 세계 최초 공개 모델과 1종의 박람회 최초 공개 모델을 포함한 다양한 브랜드의 신차를 선보였다고 8일 밝혔다.

먼저 폭스바겐 브랜드의 콤팩트 SUV(스포츠유틸리티차량)인 ID. 크로스 콘셉트가 세계 최초로 공개됐다. 이 모델은 브랜드의 또 다른 모델과 함께 스코다 및 쿠프라 브랜드의 차량을 포함하는 순수 전기 소형차 라인업 ‘도심형 전기차 패밀리’의 네 번째 멤버다. 차량 가격이 약 2만5000유로로 시작하는 이 모델 패밀리는 2026년부터 전동화를 한층 더 합리적인 가격대에서 실현해 줄 예정이다.

스코다 브랜드는 에픽 SUV를 실물로 처음 공개했고, 자매 모델인 폭스바겐 ID. 폴로와 쿠프라 브랜드의 라발은 위장막을 쓴 형태로 공개됐다.

아울러 폭스바겐 상용차 브랜드는 불리의 75번째 생일을 맞아, 상징적 모델의 진화 과정에 대해 소개했다. 독일의 ‘경제 기적’의 원동력이었던 오리지널 T1부터 초현대적인 순수 전기차 ID. 버즈에 이르기까지 1200만 대 이상 판매된 상징적 모델의 여정을 기념했다.

폭스바겐 버스 포트폴리오의 기술적 정점은 자율주행 모델인 ID. 버즈 AD다. 이 차량은 그룹의 자회사 모이아(MOIA)의 포괄적 솔루션의 일부로, 차량뿐 아니라 자율주행 모빌리티 서비스 운영자를 위한 소프트웨어 생태계와 서비스까지 아우르고 있다. 모이아는 도시와 지방자치단체, 모빌리티 사업자를 위한 통합형 모빌리티 솔루션을 제공한다.

포르쉐 브랜드는 상징적인 911 시리즈의 새로운 최상위 모델을 공개하며 또 다른 세계 최초 공개를 축하했다. 이는 전통과 혁신이 완전히 결합된 사례다. 또한 포르쉐는 형광 도색으로 강조된 카이엔 일렉트릭 프로토타입에 새로운 ‘포르쉐 무선 충전’ 기술을 탑재해 공개했다. 포르쉐는 배터리 전기차용 11㎾ 충전 시스템을 일체형 베이스 플레이트와 함께 양산화 단계까지 완성한 최초의 자동차 제조사다.

아우디 브랜드는 이달 초 밀라노에서 선보인 획기적인 콘셉트 C를 통해 명료하고 본질에 집중한 새로운 디자인 철학을 제시했다. 이달 초 이탈리아 밀라노에서 공개된 순수 전기 스포츠카의 콘셉트는 향후 출시될 양산차 모델의 방향성을 보여준다.

폭스바겐그룹 관계자는 “오는 12일까지 뮌헨에서 열리는 IAA 모빌리티에서 그룹과 산하 브랜드들은 다수의 세계 최초 공개 모델 및 일주일간 이어지는 혁신 전시를 통해 이를 강력히 입증할 것”이라고 말했다.

이어 “특히, 이번 행사에서의 핵심은 코어 브랜드 그룹의 도심형 전기차 패밀리, 배터리 기술과 인공지능 분야의 혁신, 그룹의 디자인 언어에 대한 통찰, 그리고 미래 스마트 모빌리티를 위한 선도적 기술들”이라고 강조했다.