한성숙 장관 등 관계자 120명 참석 민간유일 APEC 중기장관회의 연계

카카오의 기업재단 카카오임팩트는 임팩트 투자사 소풍벤처스와 함께 ‘2025 기후테크 스타트업 서밋’을 공동 개최했다고 8일 밝혔다.

기후테크 스타트업 서밋은 카카오임팩트가 진행하는 기후 기술 회의로, 지난 4~6일 제주에서 개최됐다. 이번 행사의 주제는 ‘기후 기술과 인공지능(AI), 미래를 다시 쓰다’다. 한성숙 중소벤처기업부 장관, 이학영 국회부의장, 류석영 카카오임팩트 이사장 등 국내외 기업과 기후테크 스타트업, 기후테크 투자자, 정책 전문가 등 업계 전문가 120여 명이 참석했다. 카카오에 따르면 이 행사는 올해 민간 기업 중 유일하게 APEC 중소기업 장관회의의 공식 연계 프로그램으로 선정됐다.

카카오임팩트는 ▷1일 차 ‘Beyond the Hype(비욘드 더 하이프): 기술 환상을 넘어서, 기후 문제의 본질을 바라보다’ ▷2일 차 ‘From Hype to Impact(프롬 하이프 투 임팩트): 기술이 실현한 변화의 가능성을 구체화하다’ ▷3일 차 ‘Reprogramming the Future(리프로그래밍 더 퓨처): 공동의 미래 코드를 설계하다’라는 주제로 총 15개의 세션을 운영했다. 35명의 연사가 해당 주제에 맞춰 인사이트를 공유했다.

황민호 카카오 리더는 ‘Here and Now(히어 앤 나우), 기후 AI 생태계의 현재를 말하다’를 주제로, 오보영 카카오 리더는 ‘에너지와 AI’를 주제로 한 세션에 연사진으로 참여했다.

행사 개막식에서 류석영 이사장은 “소풍벤처스와 함께 기후 기술 생태계 조성을 위한 자리를 3회째 마련할 수 있어 기쁘다”며 “기후 기술은 AI와 융합을 통해 근본적인 전환이 필요한 시점이며, 이번 서밋이 행동의 시작점이 될 수 있도록 노력해 나가겠다”고 말했다.

행사에 참석한 한성숙 장관은 “기후 위기의 심각성을 체감하고 있는 요즘, 이번 서밋은 기후 문제 해법을 모색하는 뜻깊은 자리”라며 “기술 혁신이 지속 가능한 사회로 이어질 수 있도록 정책적인 지원을 이어 나가겠다”고 했다. 차민주 기자