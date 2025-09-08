삼성D, ITC 소송에서 BOE 제압 ITC “BOE OLED 영업비밀 침해” 14년 8개월간 수입금지 예비 결정 삼성 OLED 시장점유율 1위 방어 애플 공급망 경쟁 中 제품에 우위 폴더블·올레도스 등 신시장 공략

세계 디스플레이 시장에서 한국 대 중국 간의 ‘국가 대항전’이 펼쳐지고 있는 가운데 삼성디스플레이가 최근 중국 기업을 상대로 벌인 국제 소송에서 연달아 승기를 잡으며 유리한 고지를 점하게 됐다.

이번 소송을 계기로 유기발광다이오드(OLED) 시장에서 버젓이 행해진 중국 기업들의 무분별한 기술탈취 관행에 일부 제동이 걸릴 것으로 업계는 기대하고 있다.

한때 글로벌 시장에서 독보적인 위치를 점했던 K-디스플레이는 중국에 액정표시장치(LCD) 시장을 내주면서 2021년부터 세계 1위에서 내려왔다. 중국의 저가공세에 밀린 삼성디스플레이는 2022년 LCD 사업 철수를 선언하고 OLED 기술 개발에 자원을 집중해왔다.

그러나 최근 OLED 시장마저 중국의 위협을 받는 처지가 됐다. 상황이 이렇다보니 삼성디스플레이가 벌이는 소송전은 중국의 성장 속도를 늦추고, K-디스플레이의 ‘마지막 보루’인 프리미엄 OLED 기술을 지키기 위한 중요한 분수령으로 꼽히고 있다.

중국이 강력한 내수시장을 기반으로 OLED 시장에서 빠르게 쫓아오고 있는 가운데 삼성디스플레이는 중국이 넘보지 못할 신기술로 초격차 전략에 힘을 실어야 하는 상황이다.

中에 LCD 내주고 절치부심 “OLED 지킨다”

미국 국제무역위원회(ITC)는 7월 예비결정을 통해 중국 BOE 및 7개 자회사가 삼성디스플레이의 OLED 영업비밀을 침해했다고 인정하면서 14년 8개월 동안 BOE의 OLED 패널을 미국으로 수입하지 못하도록 했다.

ITC는 예비결정의 세부 근거를 통해 “BOE가 삼성디스플레이의 영업비밀을 부정 사용해 삼성디스플레이의 실적이 하락했고, BOE의 저가 판매로 삼성디스플레이는 가격을 인하할 수 밖에 없었으며 점유율 또한 하락했다”고 밝혔다.

아직 예비결정인 만큼 11월에 나올 최종결정을 통해 BOE에 내려질 조치가 확정될 예정이지만 결과가 뒤집힐 가능성은 거의 없다고 업계는 보고 있다

앞서 ITC에서 진행 중인 BOE의 OLED 특허침해 사건에서도 삼성디스플레이가 3월 최종 승리하면서 3년 간의 한·중 공방전은 삼성디스플레이에게 유리하게 전개되고 있다.

삼성디스플레이는 미국에서 스마트폰 사후 수리용으로 유통되는 중국산 OLED 패널이 자사 ‘다이아몬드 픽셀’ 등 5건의 특허를 침해했다고 보고 2022년 ITC에 제소하며 칼을 빼들었다. 여기엔 OLED 시장 주도권만은 중국에 내줄 수 없다는 판단도 깔려 있었다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 지난해 세계 스마트폰용 OLED 패널 시장에서 중국의 점유율(출하량 기준)은 44.8%를 기록했다. 1년 전 38.7%에서 빠르게 점유율을 끌어올리며 한국을 위협하고 있다. 중국 스마트폰 제조사들이 자국산 패널을 대거 탑재하는 ‘애국소비’가 시장 점유율을 밀어 올렸다는 분석이다.

같은 기간 삼성디스플레이의 점유율은 52.9%에서 46.4%로 떨어졌다. 해를 거듭할수록 OLED 패널을 탑재하는 스마트폰이 늘어나고 있지만 그 수혜는 고스란히 중국 디스플레이 업체들이 가져가고 있는 셈이다.

ITC소송 승기…애플 공급망 경쟁 中에 우위

이번 ITC의 결정으로 애플을 비롯해 HP, 델 등 미국 세트(완제품) 업체들이 자사 기기에 중국 BOE 패널을 적극 채택하는 것이 어려워질 것이란 전망이 나온다.

권민규 SK증권 연구원은 “OLED 수입·판매·유통 금지 조치는 스마트폰용 OLED 뿐만 아니라 차량 및 IT용 등 모든 형태의 OLED 패널에도 적용돼 BOE는 미국 기업 대상으로 영업을 시도하기 어려운 환경이 조성됐다”고 평가했다.

특히 디스플레이 업체들의 최대 고객사인 애플의 향후 선택에 관심이 쏠리고 있다. BOE는 아이폰과 아이패드, 맥북 등에 자사 OLED 패널을 공급하기 위해 노력하고 있으나 애플이 원하는 기준치에 미치지 못해 진입에 어려움을 겪고 있다.

그동안 BOE의 OLED 패널은 아이폰 신제품이 아닌 주로 미국 내 구형 아이폰이나 리퍼비시(중고) 제품용으로 공급된 것으로 알려졌다. 그 물량 자체가 많지 않아 이번 ITC의 수입금지에 따른 삼성디스플레이의 수혜가 그리 크지 않을 것이란 분석도 나온다.

또 수입금지 대상이 BOE의 패널 부품 자체에 한정됐기 때문에 미국 바깥 공장에서 BOE 패널을 탑재해 만들어진 아이폰 완제품의 미국 내 유통에는 지장이 없다. 당장 애플 공급망에서 BOE의 OLED 점유율이 급격히 줄어드는 것을 기대하기란 어렵다는 평가다.

다만 BOE의 후퇴로 애플의 패널 가격 인하 압박이 다소 완화될 수 있다는 분석도 있다.

권민규 연구원은 “BOE 배제로 아이폰 신규모델 패널에 대한 가격 인하 우려와 중장기적으로 IT OLED 경쟁 강도가 완화될 것”이라고 전망했다.

접는 아이폰·車 “OLED 성장성 아직도 높다”

삼성디스플레이는 경쟁이 심화된 스마트폰 중심에서 벗어나 폴더블, 태블릿, 노트북, 차량 등으로 OLED 패널 적용 대상을 넓혀가며 사업 기회를 확대하고 있다.

이청 삼성디스플레이 사장은 지난 7일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘K-디스플레이 2025’ 전시회에서 기자들과 만나 “스마트폰 시장은 거의 다 OLED로 전환했는데 IT나 오토모티브(차량)는 아직 시작도 안 했다. 그 분야(IT와 차량)에서 OLED 수요가 굉장히 많이 늘어나고 있어 시장이 확대될 것으로 본다”고 말했다.

특히 폴더블(foldable·접는) 스마트폰 시장의 더딘 성장으로 폴더블 디스플레이 산업 역시 정체된 상황이지만 이 사장은 내년 하반기 출시가 예상되는 애플의 폴더블 아이폰에 기대감을 내비쳤다.

애플의 폴더블폰 시장 진출은 그동안 소문만 무성했지만 2026년 하반기 출시에 무게가 실리고 있다. 첫 해 생산량은 600만~1000만대 수준으로 예상된다. 삼성디스플레이는 폴더블 아이폰에 들어갈 OLED 패널의 단독 공급사로 꾸준히 거론돼 왔다.

삼성디스플레이는 이미 삼성전자 갤럭시 폴더블폰에 패널을 독점 공급하며 수년간 양산 경험을 쌓아왔다. 내년 출시될 애플의 신규 폴더블폰에 대응해 일부 생산라인을 전환하며 공급 준비를 하고 있는 것으로 알려졌다.

이 사장은 “올해 삼성전자 갤럭시 Z7 폴드에 대한 반응이 굉장히 좋고 내년도 이후 저희 고객사에서 폴더블폰 출하를 많이 할 것으로 예상한다”며 “폴더블이 다시 한 번 발전하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

이 사장은 이에 따라 폴더블 디스플레이 시장에서 삼성디스플레이의 주도권이 계속 이어질 것이라고 전망했다. 이 사장은 “폴더블은 기술 난도가 굉장히 높다. 저희가 제일 먼저 시작했기 때문에 앞으로 계속 시장을 주도할 것”이라고 강조했다.

이 밖에도 이 사장은 OLED의 다음 단계로 준비 중인 ‘올레도스(OLEDoS·OLED on Silicon)’를 또 하나의 핵심 사업 축으로 꼽았다.

삼성디스플레이는 최근 국내외 디스플레이 전시회에서 꾸준히 올레도스 패널을 소개하며 앞선 기술력을 강조하고 있다. 1.3인치 화이트(W) 올레도스의 해상도는 4000PPI(1인치당 픽셀 수)로, 최신 스마트폰(500PPI 안팎)보다 8배 더 선명한 것이 강점이다.

삼성디스플레이는 지난 19일 부산 벡스코에서 열린 제25회 국제정보디스플레이학술대회에서도 ▷업계 최고 5000PPI 해상도를 구현한 1.4형 RGB 올레도스 ▷화면 밝기가 2만니트에 달하는 1.3형 RGB 올레도스 등 다양한 시제품을 선보였다.

