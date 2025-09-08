- 8일부터 공사 온라인쇼핑몰 판매 시작…와디즈 펀딩 통해 목표대비 987% 초과 달성으로 인기 입증

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사(사장 성창훈)는 8일부터 공사 온라인 쇼핑몰 등을 통해 돈볼펜 스폐셜 에디션인 ‘황금볼펜 에디션’을 판매한다고 밝혔다.

‘황금볼펜 에디션’은 지난 7월 공사 최초로 크라우드 펀딩 채널인 ‘와디즈’를 통해 공개한 제품으로, 당시 목표 대비 987% 초과 달성 하며 큰 호응을 얻었다.

조폐공사는 화폐 제조 과정에서 발생하는 부산물을 재활용해 새로운 가치를 창출하는 ‘화폐굿즈’ 사업을 추진하고 있으며, 그 첫 제품으로 ‘돈볼펜’을 선보여 큰 인기를 끌었다. 특히 부(富)를 불러온다는 입소문과 함께 재고가 입고될 때마다 완판 행진을 이어왔다.

이번‘황금볼펜 에디션’은 좀 더 특별한 선물이 될 수 있도록 제작됐다. ‘황금볼펜 에디션’은 황금색의 모던한 철제 소재 케이스에 담았으며, 구성품으로는 ▷황금볼펜 ▷리필심 ▷휴대용 가죽케이스를 추가했다. 돈볼펜은 기존 출시한 ‘모던형’ 바디 전체를 황금색으로 입혔고, 볼펜 상단에는 5만원권 한 장 분량의 화폐 부산물이 들어가 있다.

특히 리필심을 추가 제공해 실용성을 높였고, 가죽케이스는 멋스러움과 소장가치를 동시에 만족시킨다. 모든 구성품에는 공사의 화폐부산물 브랜드인‘머니메이드(moneymade)’로고를 각인했다.

‘황금볼펜 에디션’판매가는 온라인 쇼핑몰에서 3만 6000원(부가세 포함), 오프라인 판매처인 화폐제품 판매관(서울시 마포구 소재)과 화폐박물관(대전시 유성구 소재)에서는 3만 3000원(부가세 포함)이다.

특히 온라인 쇼핑몰을 통해‘황금볼펜 에디션’을 구매하는 고객에게는 광복 80주년을 기념해 제작한 ‘하우스노트’를 선착순으로 증정한다. 하우스노트는 조폐기관에서 화폐관련 신기술과 디자인을 홍보키 위해 제작하는 비유통 지폐를 의미한다. 특히 하우스노트는 화폐부산물을 삽입한 용지를 케이스로 활용해 더 뜻깊은 선물이 될 것이란 기대다.

성창훈 사장은 “화폐굿즈 사업은 화폐를 제조할 때 발생하는 화폐 부산물을 재조명 해 새로운 가치를 창출하는 의미 있는 프로젝트”라며 “앞으로 조폐공사는 화폐 부산물의 다양한 활용으로 순환 경제 및 사회적 가치를 실현하는 모범 사례를 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편, 조폐공사의 화폐굿즈 사업은 화폐 제조 및 유통 과정에서 발생하는 불량, 폐기 은행권 등 연간 500톤가량의 부산물이 대부분 소각되며 환경오염을 유발하는 문제에서 출발했다. 환경을 보호하고 새로운 가치와 의미를 지닌 상품으로 재탄생시키는 ESG 순환경제 실천 모델로 화폐굿즈 사업을 확대해 나가고 있다.