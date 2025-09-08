글로벌 전시 운영 사례 점검, 주한독일상의와 MOU 체결 AI·IoT 등 최신 기술 동향 확인…대도시 디지털 전환 정책 연계

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 이강덕 경북 포항시장이 독일 베를린에서 열린 세계 최대 규모의 가전·ICT 전시회 ‘IFA(Internationale Funkausstellung Berlin)’를 참관하고, 디지털 전환과 국제 전시·컨벤션 운영에 적용할 수 있는 발전 모델을 모색했다.

IFA는 1924년 시작된 세계 최고·최대의 가전·ICT 전시회로, 미국의 CES와 함께 매년 수십만 명의 글로벌 기업인·전문가·소비자가 참여하는 국제적 플랫폼이다.

이 시장은 IFA 주최 측과 간담회를 갖고 삼성·LG 등 국내 기업관, 유럽 주요 부스를 둘러보며 글로벌 전시 운영 사례를 확인했다.

또 ‘IFA 한국대표부인 주한독일상공회의소와 업무협약(MOU)’을 체결해 기업 교류, 행정 지원, 청년 해외 진출 등 지속적인 협력 기반을 마련했다.

전시 현장에서는 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 스마트홈 등 첨단 디지털 융합 기술 동향을 직접 확인하고, 이를 국내 대도시 디지털 전환 정책과 연계할 방안을 검토했다.

이강덕 시장은 “IFA는 미래산업의 방향성과 국제 협력의 장”이라며 “한국 대도시의 디지털 혁신과 MICE 산업 경쟁력 강화를 위해 적극 활용하겠다”고 밝혔다.