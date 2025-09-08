봉화한우·사과·잣 등 산지 직송…택배비 지원으로 부담 완화 합리적인 가격에 믿을 수 있는 농산물…전국 소비자 공략

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 추석을 앞두고 지자체 온라인 쇼핑몰이 새로운 판로 확대 수단으로 주목받고 있다.

경북 봉화군은 8일부터 30일까지 공식 온라인몰 ‘봉화장터’에서 ‘2025 추석맞이 온라인 축제’를 열고, 전 품목을 20% 할인 판매한다.

행사에는 봉화한우, 봉화사과, 홍도라지조청, 참기름·들기름 세트, 무농약 봉화잣 등 대표 농·특산물이 포함된다.

회원은 1인 1일 1회, 최대 3만 원까지 혜택을 받을 수 있으며, 택배비는 군이 부담한다.

이는 소비자 입장에서는 신선한 산지 직송 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있고, 농민은 물류 부담을 덜 수 있는 구조다.

봉화군은 온라인 광고, SNS, 문자 발송, 현수막 설치 등 다각도의 홍보 전략을 병행해 소비자 유입을 극대화한다는 방침이다.

박현국 봉화군수는 “이번 축제를 통해 봉화 농산물이 더 많은 가정의 밥상과 선물 꾸러미에 담기길 바란다”며 “농가 소득 증대와 상표 가치 제고에 힘쓰겠다”고 말했다.

전문가들은 지자체 온라인몰의 확대를 농산물 유통 구조 다변화의 흐름으로 본다.

대형 유통업체 중심의 판로 의존도를 낮추고, 직거래 플랫폼을 통해 소비자와 생산자를 직접 연결하는 모델이 자리 잡고 있다는 것이다.

특히 명절 시즌과 같은 성수기에는 지역 브랜드를 전국 단위로 알릴 수 있는 기회가 된다.

봉화군의 사례는 단순한 할인 이벤트가 아니라 지역 농업과 디지털 유통을 결합한 판로 혁신으로 평가된다.

추석 대목을 계기로 소비자들의 온라인 구매 경험이 확대되면, 장기적으로는 지역 농산물의 안정적 소비 기반 마련에도 이바지할 것으로 전망된다.