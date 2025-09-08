산업부 에너지 기능, 환경부로 이관…‘기후에너지환경부’ 신설 산업계 규제 강화와 전기요금 상승 우려 대미협상 이슈인 에너지 이원화로 美 카운터파트너 2개 부처

[헤럴드경제=배문숙 기자]이재명 정부가 산업통상자원부(산업통상자원부)의 에너지 정책 기능을 환경부로 이관해 ‘기후에너지환경부’를 신설하면서 에너지 정책 전반에 변화가 예상된다.

정부의 이번 조직 개편은 기후위기 대응과 탄소중립 목표 달성을 위한 정책적 의지로 평가된다. 하지만 에너지 정책이 경제적 논리보다는 탄소 감축과 기후 대응 중심으로 재편됨에 따라 산업계에서는 에너지 산업 위축과 국가 에너지 안보, 기업 부담 증가 등을 우려하고 있다.

특히 산업통상자원부와 환경부로 에너지 정책 기능이 이원화되면서 기존 산업통상자원부 중심으로 진행되던 대미관세 협상 등 통상 의사결정 과정에 혼선이 빚어질 수 있다는 지적이 제기됐다. 전문가들은 에너지 산업과 기업의 경쟁력, 그리고 국가 에너지 안보 측면에서 부정적 영향이 불가피할 수 있다고 경고했다.

8일 정부에 따르면 고위당정협의회는 전날 국무총리 서울공관에서 산업통상자원부의 에너지 정책 부서 대부분을 환경부로 넘기는 내용의 정부 조직 개편 방향을 확정했다.

환경부는 ‘기후에너지환경부’로 확대, 산업통상자원부는 ‘산업통상부’로 축소된다. 이로써 현재 1400여명에 달하는 산업통상자원부의 직원 중 2차관(에너지담당) 소속 200여명이 기후에너지환경부로 이동해야한다. 에너지 정책이 산업 정책과 분리되는 것은 1993년 상공부와 동력자원부가 합쳐져 상공자원부가 만들어진 이후 32년 만에 처음이다.

일각에서는 이러한 분리가 에너지 정책의 일관성을 저하시킬 수 있다고 우려한다. 기후에너지환경부가 탄소중립을 위한 규제 중심의 정책을 추진하는 반면, 산업통상부는 에너지 산업의 경쟁력 강화를 위한 정책을 추진할 수 있어 두 부처 간의 정책 조정이 필요하다.

또한, 대미 통상 협상에서 에너지 관련 의사결정이 이원화되면 협상 대응력이 약화될 수 있다는 지적도 있다. 산업통상자원부가 그동안 대미협상의 주요 의제인 액화천연가스(LNG), 원유, 원전 등 에너지관련 이슈를 미국 에너지부와 조율해왔으나 앞으로 환경부가 그 역할을 대신해야 할 가능성이 높아지면서 혼란을 빚을 수 있기 때문이다. 지난 7월30일 타결된 한미관세협상의 한 축에는 에너지구매 1000억달러도 있었다.

또 에너지를 절대적으로 수입에 의존하는 현실에서 기후 위기 대응에 정책적 힘이 쏠릴 경우 상대적으로 에너지 수급, 국내외 자원 개발 등 ‘에너지 안보’ 고려가 약화할 가능성이 제기된다.

재계에서는 기업 규제 논리가 한층 강해질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 상대적으로 비싼 재생에너지 비중 확대 드라이브가 걸리면 전기요금이 가파르게 상승해 기업 경영 부담이 커질 수 있다는 이유에서다.

이번 개편이 이 대통령이 공약한 ‘기후에너지부’와 거리가 있다는 지적도 나온다. 산업통상자원부의 에너지 기능과 환경부의 기후 기능을 각각 떼어 중립 지대로서 ‘기후에너지부’를 신설하는 안과 에너지 기능을 환경부가 가져가는 ‘기후에너지환경부’ 안이 논의됐는데 결과적으로 환경부를 키우는 후자가 선택됐다.

에너지·기후 정책의 시너지 효과를 내겠다는 구상이지만 석유·가스·석탄 등 전통 에너지 관리 기능만 산업통상자원부 잔류하면서 에너지 정책이 ‘이원화’돼 효율이 떨어질 수 밖에 없다.

정부 발표에 따르면 기존 산업통상자원부 2차관이 관장하는 에너지정책실 조직 중 에너지정책관·전력정책관·재생에너지관·원전산업정책국·수소경제정책관 등 대부분이 환경부로 이관되지만 자원개발·석유·가스·석탄·광물 업무를 맡는 자원산업정책국만 산업통상자원부에 남는다.

또 원전정책국에서도 원전산업정책과·원전환경과 등 건설·운영 핵심 부서는 모두 환경부로 옮기되 최근 웨스팅하우스와 지재권 합의 문제로 논란이 일었던 원전 수출 업무를 담당하는 원전전략기획관만 그대로 산업통상자원부에 둔다.

이에 따라 산업통상자원부 산하 주요 에너지 공기업 중에서도 한전과 발전 공기업들, 한수원은 환경부 소관이 된다. 반면 석유공사와 가스공사 등 공기업은 계속 산업통상자원부 소관으로 남는 형태가 될 전망이다.

원전 건설과 운영까지 기후에너지환경부 업무로 조정되면서 원전 업계에서는 향후 11차 전기본에 반영된 2기를 포함해 신규 원전 건설이 최대한 억제돼 원전 생태계가 다시 위축되는 게 아니냐는 우려의 목소리도 나온다. 한수원 노조는 당장 8일부터 대통령실·국회 앞에서 반대 집회에 나선다는 계획이다.