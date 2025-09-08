[헤럴드경제=신동윤 기자] 삼성증권은 다른 증권사의 해외주식을 삼성증권으로 대체 순입고한 고객을 대상으로 최대 700만원 리워드를 지급하는 이벤트를 오는 9월 30일까지 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 이벤트의 리워드를 받기 위해서는 4가지 조건을 모두 충족해야 한다.

기간 내 삼성증권 홈페이지 또는 모바일이벤트를 신청하고, 다른 증권사의 해외주식을 출고해 삼성증권 계좌로 대체입고(최소 1000만원, 입고 전일 종가기준) 해야한다. 그 후 이벤트 기간인 9월 30일까지 해외주식을 최소 1000만원 이상(체결 기준) 매매 해야한다. 마지막으로 오는 10월 31일까지 해외주식 잔고를 유지해야 한다.

이렇게 네 가지 조건을 충족한 고객에게는 순입고액과 거래금액에 따라 11월 중에 리워드가 지급된다.

리워드 규모는 최소 순입고액 1000만원 대체입고 후 1000만원 이상 1억원 미만 매매시 1만원, 1억원 이상 5억원 미만 매매시 2만원, 5억원 이상 매매시 5만원의 리워드를 지급한다. 단계적으로 최대 순입고액 50억원 대체입고 후 10억원 이상 매매시 700만원 규모의 리워드를 지급한다.

이번 이벤트는 고객당 연 1회 참여할 수 있는 이벤트로 거래금액은 온라인 거래와 오프라인 거래를 합산에서 반영한다.