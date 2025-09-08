29일까지 주민공람 실시, 16일에 주민설명회 개최…주민 목소리 담은 개발계획 마련 노력 최고 33층 30개동 2,257세대 아파트 건립…공원, 도로 확충으로 쾌적한 주거환경 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 난곡동 일대 신림8구역 주택재개발사업 정비구역 지정을 위한 정비계획 입안 절차에 본격 착수했다.

구는 지난달 28일부터 9월 29일까지 30일간 주민공람을 하고, 오는 16일에는 난곡동 주민센터에서 주민설명회를 개최할 계획이다.

이번 정비계획은 30년 이상 경과한 노후 빌라가 밀집해 있는 난곡동(신림동 650) 일대 총 10만3912㎡ 부지를 재개발해 쾌적한 주거 생활환경 조성을 도모한다. 해당 사업지는 지상 최고 33층, 지하 3층 규모의 공동주택 30개 동 건립으로 의무임대 340세대를 포함한 총 2257세대의 대규모 아파트 단지로 탈바꿈할 예정이다.

특히 지난 6월 신속통합기획이 확정된 신림동 650 일대는 중점경관관리구역 내 있어 관악산 자연 지형과 조화를 이루는 입체적인 도시 경관을 형성하며 속도감 있는 사업 추진이 가능할 것으로 구는 기대한다.

해당 계획은 거주자의 편의를 극대화 하기 위한 다양한 공공 기반 시설 확충 계획도 담고 있다. 어린이공원과 소공원 등 총 6900㎡ 규모의 공원을 새롭게 조성, 8936㎡ 규모의 도로를 정비해 주민 편의와 교통 접근성을 강화한다. 난곡로와 우회도로 교차로 변에는 221㎡ 규모의 공공공지를 신설해 안전한 보행 환경 조성에도 힘쓴다.

구는 주민공람 기간 내 정비계획 관련 도면과 자료를 공개하고, 주민설명회를 통해 정비계획의 주요 내용과 추진 일정에 대해 안내한 후 질의응답 시간을 갖고 주민 의견을 직접 청취한다는 방침이다.

박준희 구청장은 “주민들의 다양한 목소리를 반영해, 공익성과 사업성을 균형 있게 고려한 합리적인 개발계획을 마련할 예정”이라며 “난곡 주민들이 오랜 기간 기다려 주신 만큼 정비사업이 원활하게 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.