‘러시아 2단계 제재 준비 돼 있나’ 묻자 “그렇다” 시카고 軍투입 계획엔 “도시 정화하려는 것”

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 러시아에 대한 추가 제재 시행을 예고했다.

트럼프 대통령은 이날 US오픈 테니스 대회 남자 결승전을 관람하기 위해 미국 뉴욕으로 떠나기 전 백악관에서 “러시아에 대한 제2단계 제재를 시행할 준비가 돼 있느냐”는 취재진 질의에 “그렇다”고 말했다.

대러 추가 제재(제2단계 제재)는 러시아에 대한 직접 관세, 그리고 석유 등 러시아산 제품을 구매하는 다른 국가들에 대한 ‘2차 관세’(2차 제재) 등과 관련 있을 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 이미 러시아산 석유를 대량 구매하고 있는 인도에 기존 25%의 상호관세에 추가로 25%를 더해 총 50%의 관세를 부과하며 1단계 2차 제재를 지난달 말부터 시행 중이다.

트럼프 대통령은 지난달 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만난 이후 우크라이나 전쟁 종전 협상을 위한 러시아-우크라이나 정상회담을 추진해왔다.

하지만, 러시아의 소극적 태도로 성사 가능성이 희박해진 상태다.

아울러 러시아는 이날 우크라이나 수도 키이우에 대규모 공습을 강행, 전쟁 발발 후 처음으로 우크라이나 정부 청사를 공격하는 등 공세 수위를 점점 높이고 있다.

푸틴 대통령은 최근 중국 베이징에서 열린 제2차 세계대전 승리 80주년 기념 전승절 기념행사에 참석, 시진핑 중국 국가주석 및 김정은 북한 국무위원장과 반미 연대 결속 강화를 시도했다.

이에 트럼프 대통령은 “반미 작당모의”라며 불쾌감을 표했다.

아울러 트럼프 대통령은 법 집행기관 요원들의 불법 이민자 및 범죄자 단속 지원을 위해 시카고에 주방위군을 투입하려는 계획과 관련, 시카고와 전쟁을 하겠다는 위협인지를 묻자 “전쟁을 하려는 게 아니다. 우리 도시를 정화하려는 것”이라고 답했다.