강훈식 “안전 귀국까지 긴장 끈 놓지 않을 것” 金총리 “당정대가 함께 근본대책 마련”

[헤럴드경제=박로명 기자] 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 이민 당국에 체포된 한국인 근로자 300여명이 곧 석방돼 귀국 절차를 밟을 전망이다.

강훈식 대통령 비서실장은 7일 서울 총리공관에서 열린 고위 당정협의회 모두발언에서 “관련 부처와 경제단체, 기업이 한마음으로 신속하게 대응한 결과 구금된 근로자의 석방 교섭이 마무리됐다”고 밝혔다.

이어 “다만 아직 행정적 절차가 남아있다. 이 절차가 마무리되는 대로 전세기가 우리 국민 여러분을 모시러 출발할 것”이라며 “국민 여러분이 안전하게 돌아올 때까지 정부는 긴장의 끈을 놓지 않고 책임 있게 대응하겠다”고 언급했다.

대통령실도 이날 공지를 통해 “한미 양국은 사건의 조기 해결을 위해 구금된 우리 국민 전원이 전세기로 신속하고 무사하게 귀국하는 것이 중요하다는 인식을 바탕으로 세부 협의를 진행하고 있다”고 밝혔다.

그러면서 미국 내 행정절차가 마무리되는 대로 근로자들을 전세기를 통해 일괄 귀국시킬 계획이라고 설명했다. 조현 외교부 장관이 8일 미국으로 출국, 행정절차를 마무리한 뒤 미 당국의 협조를 얻어 귀국이 이뤄질 것으로 관측된다.

정부는 앞서 외교부와 산업통상자원부 등 실무 부처를 중심으로 사태를 해결하고 근로자들을 귀국시키기 위한 협상을 거듭해 온 것으로 알려졌다. 정부는 향후 이 같은 상황이 재발하지 않도록 대안을 마련하기 위한 미국과의 협의도 진행할 방침이다.

강 실장은 “유사사례 방지를 위해 산업통상자원부 및 관련 기업과 공조 하에 대미 프로젝트 관련 출장자의 비자 체계 점검·개선 방안을 추진하겠다”고 했다.

아울러 “정부는 피구금 국민의 신속한 석방, 해당 프로젝트의 안정적 이행이라는 두 가지 목표를 조화롭게 달성하기 위해 모든 대책을 실천력 있게 실행해 나갈 것”이라고 거듭 강조했다.

김민석 국무총리 역시 “이번 구금 상황에 대해 국민 여러분이 걱정하고 있다”며 “정부는 조속한 해결책을 만들어낼 것”이라고 밝혔다.

김 총리는 “사안이 해결된 이후에도 유사한 사례가 재발하지 않도록 근본적인 대책을 당정대(민주당·정부·대통령실)가 함께 만들겠다”고 약속했다.