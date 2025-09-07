[헤럴드경제=천예선 기자] 강훈식 “행정절차 마무리되는 대로 전세기 美 조지아로 출발”
-“美 구금 한국인 근로자 석방교섭 마무리”
- “유사사례 방지 위해 비자 체계 개선 추진”
입력 2025-09-07 16:15:29 수정 2025-09-07 16:17:11
