강훈식 대통령비서실장 [연합]
강훈식 대통령비서실장 [연합]

[헤럴드경제=천예선 기자] 강훈식 “행정절차 마무리되는 대로 전세기 美 조지아로 출발”

-“美 구금 한국인 근로자 석방교섭 마무리”

- “유사사례 방지 위해 비자 체계 개선 추진”


cheon@heraldcorp.com