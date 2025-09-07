“사증제도 미흡으로 다른 형식 입국” 정부에 “신변안전보장·사증 발급절차 개선 美에 요구해야” 민주 “엄중히 예의주시…정부대책 전념토록 논평 자제”

[헤럴드경제=천예선 기자] 더불어민주당 의원 모임 ‘더좋은미래’(더미래)는 7일 미국 이민 당국이 한국 기업의 현지 공장 건설 현장에서 불법체류 단속을 벌여 한국인 300여명을 체포한 데 대해 “저의가 뭔지 묻지 않을 수 없다”며 유감을 표했다.

더미래는 이날 발표한 성명에서 “미국이 진심으로 우리 기업들의 투자 유치를 원하고 있다면 이런 일이 벌어져서는 안 되는 것”이라며 이같이 밝혔다.

더미래는 “미국 직접투자 과정에서 공장설립과 인력파견은 꼭 필요하다”며 “예정된 일정과 긴급한 상황에 따라 인력을 투입해야 하지만, 취업목적 사증발급이 지연되기도 한다”고 설명했다.

이어 “이런 경우 상황에 따라 부득이하게 다른 형식으로 입국하는 경우가 있다”며 “사증제도가 이를 뒷받침하기에 미흡했던 점을 감안해 미국 정부는 구금된 우리 국민에 대해 필요한 모든 편의 및 보호를 제공해야 마땅하다”고 강조했다.

한국 정부를 향해서는 “우리 기업의 대미투자 확대에 앞서 우리 국민의 신변안전보장, 그리고 투자 목적 방문에 대한 사증 발급절차 개선 등을 미국 정부에게 요구해야 한다”고 촉구했다.

한편 민주당은 이날 언론 공지를 통해 “미국 조지아주 상황과 관련해 국민과 함께 엄중하게 예의주시하고 있다”며 “정부가 최고·최속·최선의 대책 마련에 전념할 수 있도록 일체의 논평조차 자제한다”고 밝혔다.