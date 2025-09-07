닛케이 “숙련 ‘일손부족’ 美서 단속강화는 경제 악영향”

[헤럴드경제=천예선 기자] 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 300여 명이 이민 당국에 체포된 것과 관련해 일본 언론은 “한미 경제협력에 찬물”이라며 다른 아시아계 기업에 영향을 줄지 경계감을 나타냈다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 7일 현대차 등이 관여한 배터리 공장은 조 바이든 전임 미국 행정부 당시 건설이 결정됐지만 한국의 대미 투자 대표 사례로 인식돼 왔다면서 “양국 간 관계에 찬물을 끼얹는 사태가 될 수 있다”고 해설했다.

닛케이는 “한국에서는 도널드 트럼프 미국 대통령이 투자를 유치하면서도 외국 기업 노동자에게 비자를 충분히 발급하지 않아 현지에서 바로 고용할 수 있는 숙련 노동자가 별로 없다는 ‘딜레마’가 지적되고 있다”고 전했다.

이어 트럼프 행정부 관세 조치에 대응해 반도체, 조선, 철강, 식품 등 많은 제조업 분야의 한국 기업이 미국 진출을 서두르고 있지만, 이번 사건과 유사한 사태를 피하기 위해 인재 확보 전략을 다시 수립해야 한다는 견해가 나온다고 덧붙였다.

아울러 미국은 애초에 제조업 노동력이 부족한 편이어서 외국 기업이 새로운 공장을 지으면 인력 쟁탈전이 심해질 수밖에 없다고 지적했다.

닛케이는 “미국 행정부 단속이 아시아계 등 외자 기업 공장도 대상이 될 수 있다는 사실을 보여줬다”며 “일본을 포함해 미국에 거점을 둔 외국 기업에서 경계감이 강해질 듯하다”고 관측했다.

이 신문은 “트럼프 행정부 단속 강화는 미국 내 경제 활동에 이미 영향을 주고 있다”며 “불법 이민자 대규모 단속으로 히스패닉 노동자와 소비자가 위축돼 그들의 경제 활동이 축소되고 있다”고 짚었다.

그러면서 “미국에서는 불법 이민이 폭넓은 산업을 지탱해 온 측면도 있다”며 공장 건설 등 거액 투자를 독려하는 트럼프 행정부가 불법 이민자 단속을 강화하면 자신이 내건 미국 제조업 부활에 악영향을 줄 수도 있다고 덧붙였다.

요미우리신문도 조현 외교부 장관이 이번 사태에 대해 “매우 우려가 크다”는 입장을 표명했다고 전하고 “한미 양국은 8월 정상회담을 했고 한국은 대미 투자 확대를 약속했지만, 경제 협력 기운에 찬물을 끼얹는 사태가 될 수 있는 상황”이라고 전했다.

앞서 미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI) 등은 지난 4일(현지시간) 조지아주 서배나에 위치한 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 대대적인 불법 체류자 단속을 벌였다.

미 당국은 이번 단속으로 475명을 체포했으며 대다수는 한국 국적이라고 밝혔다. 그중 한국인은 300여 명으로 파악되고 있다.