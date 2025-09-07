[헤럴드경제=문영규 기자] 미국 이민당국이 단속으로 한국인 300여 명을 구금한 가운데, 구금 시설에서 누수가 발생하고 곰팡이, 벌레가 나오는 등 위생상태가 열악하다며 미국 정부 감사를 통해 지적을 받은 것으로 알려졌다.

감사를 통해 보완됐을 것으로 예상되지만 여전히 지역 인권단체들이 여전히 문제를 제기하는 상황에서 구금된 한국인들의 건강도 우려된다는 목소리도 나온다.

지난 4일 미국 이민세관단속국(ICE)의 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 대대적인 불법 체류자 단속을 벌였다.

이 과정에서 한국인 300여명을 포함해 475명이 체포된 것으로 알려졌다. 체포된 한국인은 대부분 조지아주 포크스턴의 구금 시설에 있다.

찢어진 매트리스, 누수, 고인물…열악한 시설

포크스턴 구금시설의 공식 명칭은 구치소가 아닌 처리센터(Processing Center)다. ICE가 체포한 외국인의 체류 신분과 혐의 등을 조사하고 추방을 비롯한 처리 방침을 결정할 때까지 구금하는 장소다.

이곳은 사설업체인 GEO 그룹이 소유, 관리하고 있다. 수용 가능 인원은 약 1100명이다.

이곳은 과거 국토안보부(DHS) 감사실의 불시 검사에서 열악한 환경을 지적받은 바 있다.

감사실이 지난 2022년 6월 공개한 보고서에 따르면 감사실이 2021년 11월 16∼18일 진행한 불시 검사에서 “수감자의 건강, 안전과 권리를 훼손하는 위반 행위”를 다수 발견해 냈다.

특히 찢어진 매트리스, 누수, 고인 물, 곰팡이, 낡은 샤워 시설, 환기 시스템에 곰팡이와 잔해, 만연한 벌레, 뜨거운 물이 부족한 샤워, 작동하지 않는 변기, 주방 냉동고의 고장 난 온도계를 비롯해 ‘따뜻한 식사’도 없었다고 감사실은 꼬집어 지적했다.

또한 “시설의 의료 직원은 수감자를 위한 특수 진료나 충분한 정신건강 치료를 적시에 제공하지 않았다”며 “수감자의 고충이나 요청에 적시에 또는 완전히 대응하지 않았다”고 판단했다.

이밖에도 수감자에게 부적절하게 수갑을 채우고, 수감자의 소유물을 제대로 관리하지 않은 부분도 지적 대상이 됐다.

다만 이후 감사실은 ICE가 감사실의 개선 권고를 대부분 수용했다고 판단했다.

얼마나 열악하면…작년 인도인 구금자 사망

감사 이후에도 지역 인권단체들은 포크스턴 구금시설의 생활 환경에 대해 지속적으로 우려를 제기해왔다. 심지어 지난해엔 사망자도 나왔다.

감사로 시설 환경이 어느 정도 개선됐을 것으로 보이지만, 여전히 미흡하다는 반증이다.

인도 국적자 자스팔 싱이 불법으로 입국하려다 체포돼 포크스턴에 수감됐다가 지난해 4월 사망한 사례도 나왔다. 일각에선 의료 대응이 미비했던 게 아니냐는 지적이 나오기도 했다.

조지아주 애틀랜타 소재 인권단체 ‘정의 구현을 위한 아시아계 미국인’(AAAJ)은 전날 성명에서 ICE의 현대차-LG엔솔 공장 건설 현장 단속을 비판하면서 포크스턴 구치소의 “비인간적인 여건과 위반 행위”를 지적했다.

미국의 ICE 구치소는 대체로 생활환경이 열악한 것으로 알려졌다.

감사실이 2024년 9월 공개한 보고서를 보면 감사실은 2020∼2023년 포크스턴을 포함한 17개 구치소를 조사한 결과 DHS의 자체 환경 보건·안전 기준 등을 완전히 준수하지 않았다고 지적했다.

또한 “그 결과 직원과 수감자를 위해 안전하고 보안이 보장된 환경을 유지할 수 있는 능력을 저해했다”고 평가했다.