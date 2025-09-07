[코레일]
[헤럴드경제=천예선 기자] 7일 전북지역에 집중호우가 쏟아져 전라선 익산-전주 구간 열차 운행이 전면 중단됐다.

코레일은 이날 6시 25분께 안전안내문자를 통해 ‘선로 침수로 전라선(익산-전주) 열차 운행이 중지됩니다. 타 교통 이용 부탁드립니다’라고 알렸다.

현재 용산역에서 익산역까지 구간은 운행에 문제가 없으나 동산역과 전주역 사이 선로가 침수된 것으로 알려졌다.


