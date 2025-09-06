재난사태 선포 다음날 홈쇼핑 판매 강행 양양 리조트 “온천 사우나 특별 할인 제공” 온정

[헤럴드경제=민상식 기자] 극심한 가뭄을 겪는 강릉에 재난 사태가 선포된 지 하루 만에 강릉지역 한 대형 호텔이 홈쇼핑에서 패키지 상품을 판매해 시민들의 공분을 사고 있다.

6일 연합뉴스에 따르면 강릉시 한 대형 호텔은 지난달 31일 홈쇼핑에서 패키지 상품을 판매했다.

‘마지막 여름, 단풍, 겨울 바다’를 키워드로 올해 연말까지 이용할 수 있는 상품이었다.

자연 재난으로는 처음으로 ‘재난 사태’를 선포한 지 하루 만이었다.

방송 이틀 전에는 강릉시가 지역 내 150실 이상 대규모 숙박시설 관계자들과 간담회를 갖고 수영장과 사우나 등 비필수 물 사용 시설 운영을 제한하고, 숙박률 조정을 요청하기도 했다.

김홍규 강릉시장은 지난 1일 가뭄 대응 비상 대책 2차 기자회견에서 “시민들께서 그동안 대형 숙박업소에 대해 ‘너무 관대하지 않느냐’ 이야기하시는데 29일 대형업소 모든 대표에게 물 절약 동참은 물론 투숙률을 일정 비율 이하로 낮추도록 했다”고 말했다.

지난달 31일 당시 홈쇼핑 방송을 시청한 시민들은 맘카페에 “단수가 언제 될지도 모르는데, 미리 정해진 기획이겠지만 강릉으로 놀러 오라니 씁쓸하다”, “소방관님들이 땀 흘려 가져다준 물을 이곳에 다 쓰려나 보다” 등의 반응을 보였다.

이와 관련 연합뉴스 취재진이 해당 호텔 측에 여러 차례 입장에 대한 답변을 요청했으나 아무런 회신을 받지 못했다고 전해졌다.

현재 강릉지역 대형 숙박시설들은 가뭄이 장기화함에 따라 수영장과 사우나 시설 운영을 중단한 상태다.

이런 절수 노력에도 강릉지역 생활용수 87%를 공급하는 오봉저수지 저수율은 이날 오전 7시 기준 12.9%로, 전날보다 0.3%포인트 떨어졌다.

시는 이날부터 상수도를 대량으로 사용하는 아파트와 숙박시설을 대상으로 제한 급수를 실시한다.

제한 급수 대상은 저수조 100t 이상 보유한 대수용가 123곳으로, 이 중 공동주택 수는 113곳(4만5000여세대)이며 대형숙박시설은 10곳이 포함됐다.

한편, 이웃 도시인 양양군 한 리조트에서는 강릉시민들을 위해 온천 사우나를 정상가의 20%도 되지 않는 특별 할인가에 제공하며 온정을 베풀고 있다.

이 리조트는 지난 1일 “물 부족 사태로 많은 불편을 겪고 계실 강릉시민 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “어려운 시기를 함께 극복하고자 강릉시민 여러분께 특별 할인가를 제공한다”고 밝혔다.

정상가격이 4만4000원인 온천 사우나를 재난 상황 종료 시까지 8000원에 제공하기로 한 것이다.