5월 이후 42회 연속 당첨자 안 나와 2022년 11월 20.4억달러 최고 액수 6일(현지시간) 추첨, 당첨자 안나오면 ‘최고액’

[헤럴드경제=서재근 기자] 미국 파워볼 복권의 누적 1등 당첨금이 18억달러(2조5000억원)에 육박하며 역대 최고액에 근접하면서 ‘행운의 주인공’이 누가될 지 관심이 쏠린다.

5일(현지시간) 뉴욕타임스와 CBS방송 등 미국 언론에 따르면 오는 6일 밤 추첨을 앞둔 파워볼 복권은 지난 5월 31일 이후 42회 연속으로 당첨자가 나오지 않고 있다.

이번 파워볼 복권의 당첨금은 2022년 11월 7일 캘리포니아에서 나온 20억4000만달러에 이어 두 번째로 높은 액수다.

오는 6일 추첨에서 당첨자가 한 명일 경우 연금형으로는 약 18억 달러, 일시불로는 약 8억2640만달러(1조1500억원)를 지급받는다.

이번에도 1등 당첨자가 나오지 않으면 파워볼의 누적 당첨금은 미국 역사상 최고액이 된다.

한편, 파워볼은 메가 밀리언스와 함께 미국 복권시장을 양분하는 대표 복권으로, 이번 회차의 1등 당첨 확률은 2억9220만분의 1이다.

파워볼 33년 역사상 당첨금액이 10억달러가 넘는 6차례가 나온 바 있다.