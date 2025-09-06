2만1500㎞(EU 믹스) 기준 ICE 대비 CO₂e↓ 46㎜ 원통형·셀투팩 설계, 에너지 밀도 20%↑ 배터리소재 50% 재활용, 알루미늄·해양 플라스틱 적용

[헤럴드경제(뮌헨)=김성우 기자] BMW가 5일(현지시간) 공개한 ‘노이어 클라쎄’(Neue Klasse)의 첫 번째 양산전기차 iX3는 ‘탄소중립’(Net Zero) 측면에서도 남다른 의미를 갖는다.

BMW는 이날 뮌헨에서 열린 월드프리미어 행사에서도 이같은 점을 강조했다.

BMW 자체 분석에 따르면 iX3 50 xDrive(이하 WLTP 기준)는 유럽의 현재 전력구성을 통해 차량을 충전할 경우 2만1500㎞ 주행 시점부터 동급의 내연기관차(ICE)보다 CO₂e(이산화탄소) 발자국이 낮아지게 된다. 이를 100% 재생에너지로 충전할 경우에는 달성 시점이 1만7500㎞으로 줄어든다.

위르겐 프로에스키 BMW그룹 지속가능성 차량 프로젝트 총괄은 “일반적으로 유럽 소비자들의 통상 연간 주행거리가 2만5000㎞인 점을 고려했을 때 iX3를 주행하는 운전자는 1년 이내에 가솔린 차량 운전자보다 탄소 배출을 적게 하는 ‘탄소 역전’이 가능해진다”고 강조했다.

또한 iX3는 제품 개발 단계부터 공급망 CO₂e를 35% 줄였다. 생산이 이뤄질 헝가리 데브레첸 신공장은 100% 화석연료를 사용하지 않는 ‘제로 에미션’ 생산체계를 구축하는 동시에, 6세대 eDrive 및 전장 최적화를 통해서 차량 에너지 소비를 20% 낮췄다.

그 중심에 서는 것은 배터리다. iX3는 노이어 클라쎄 전용 원통형 고전압 배터리 셀(직경 46㎜)을 도입하면서, 기존 5세대 eDrive 대비 에너지 밀도는 20%, 배터리 효율성은 30% 높였다. 배터리가 구조 그 자체로 차체에 통합되고, 셀을 모듈 없이 팩에 직결하는 ‘셀-투-팩’(Cell-to-Pack) 방식을 차용하면서 효율성은 대거 높아졌다. iX3에 탑재되는 4개의 슈퍼두뇌도 효율성에 많은 도움을 준다. 이를 통해 에너지 손실을 40% 줄이고 중량 10%·원가 20%를 절감했다.

고전압 배터리 셀 제조에서 양극·음극 소재와 셀 생산에 재생에너지를 투입하고, 코발트·리튬·니켈의 50%를 2차 원료(재활용)로 채웠다. 그 결과 42%의 CO₂e 감축을 이뤄냈다. 프로에스키 총괄은 “현 시점의 50% 재활용이 업계 상한선에 가깝지만, 기술·밸류체인 확대로 비율을 더 높이겠다”는 의지를 드러냈다.

시트 소재 ‘에코니어(Econeer)’는 직물과 접착제, 실까지 100% 재활용 PET로 구성된 단일 소재 설계로 재활용성을 높였다. 엔진룸 커버와 보닛 하부 수납함에는 해양 플라스틱을 30% 사용했고, 회전 베어링·휠 캐리어엔 재활용 알루미늄 80%, 주조 알루미늄 휠엔 70%를 적용했다. 현재 차량의 외관과 내구성에는 영향을 주지 않는 선에서 최선의 선택이다.

BMW는 차량 개발 과정에서 운전자들의 주행 방식에도 집중했다. BMW는 고객 데이터를 분석해 전체 주행의 약 50%가 15분 미만의 단거리라는 점에 포착했다. 운전자의 경로 계획에 연동해 배터리 가동 조건을 미리 조정하면서 충전·출발 전 온도 최적화를 수행해 겨울철 히터 의존도를 낮추고 실주행 효율을 끌어올릴 수 있도록 했다.

한편 BMW는 파리기후협약체계의 기준점이 되는 2019년을 기점으로 오는 2030년에는 탄소 배출량을 절반으로 줄이고, 2050년 탄소중립(Net Zero)을 달성한다는 로드맵을 갖춘 ‘360도 지속가능성’ 전략을 추구하고 있다. 그런 의미에서 iX3는 단순한 전기차가 아니라, BMW가 2030년·2050년 목표를 향해 가는 여정의 출발점이자 상징이 될 전망이다.