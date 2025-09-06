블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)이 시진핑 중국 국가주석과 함께 지난 3일(현지시간) 베이징 톈안먼 광장에서 열린 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식에 앞서 걸어가고 있다.[AFP]
[헤럴드경제=김지헌 기자] “이번 세기 내에 인간은 150세까지 살 수 있을 것이다.”

지난 3일(현지시간) 베이징 톈안먼 광장에서 열린 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식에서 시진핑 중국 국가주석이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 내뱉은 말입니다. 북·중·러를 중심으로 한 ‘반(反) 트럼프’ 세력의 연대를 모색하기에도 바쁠 시간에 갑자기 ‘장수’ 이슈가 튀어나온 것인데요. 생명 연장과 장기 이식 등에 대해 대화가 TV 중계 화면에 포착되며 화제를 불러일으켰습니다.

일각에선 이미 ‘장기집권’의 아이콘이 된 두 정상에게 “도대체 얼마나 더 집권하려는 것이냐”는 볼멘소리가 나올 정도인데요.

두 정상이 오래 집권하긴 했습니다.

1953년 6월생인 시 주석과 1952년 10월생인 푸틴 대통령은 모두 만 나이 72세입니다.

시 주석은 2012년 말 집권이래 13년째 권좌를 지키고 있고요. 푸틴 대통령은 이오시프 스탈린 옛 소련 공산당 서기의 29년 집권 기간을 뛰어넘는 ‘30년 집권’이 확정된 상황입니다. 1999년 12월 31일 보리스 옐친 전 대통령의 퇴진으로 대행을 맡은 그는 2008∼2012년에는 총리로 물러나 있었지만 측근인 드미트리 메드베데프를 대통령에 올리며 실권을 유지해왔죠.

CNN 등 외신 보도에 따르면, 양국 정상은 김정은 북한 국무위원장을 포함한 주요 외빈과 함께 톈안먼 망루로 이동하는 과정에서 생명 연장에 대한 대화를 나눴는데요.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 김정은 북한 국무위원장, 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리가 지난 3일(현지시간) 중국 베이징에서 열린 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식 행사에 참석하고 있다. [로이터]
시 주석은 이 자리에서 “요즘 70대도 젊은 편”이라고 한 마디했고 누군가는 “예전에는 70세 이상 사는 사람이 드물었지만, 요즘은 70세면 아직 어린아이 수준”이라고 말한 것으로 전해졌습니다. 이후 푸틴 대통령의 발언은 통역을 통해 시 주석에게 전달됐고, 통역사는 “몇 년 안에 생명공학이 발전하면 인간의 장기를 지속적으로 이식할 수 있게 돼, 점점 더 젊게 살 수 있으며, 심지어 불멸에 가까운 삶도 가능해질 수 있다”고 푸틴 대통령의 발언을 전했습니다. 이에 대해 시 주석은 “예측에 따르면 이번 세기 내에 인간은 150세까지 살 수 있을 것”이라고 응답했다고 합니다.

그런데 시 주석의 ‘150세’ 발언은 어떤 근거에서 나온 것일까요?

‘150세 수명’ 가능성은 과거에도 왕왕 거론되긴 했습니다. 그런데 시 주석은 중국 사람이니 중국 내에서 소비된 내용을 찾아봤는데요. 관련 내용이 2017년에 중국 관영 영자지인 차이나데일리에 소개된 바가 있습니다.

당시 베이징에서 열린 제1회 진하이호 세계항노화정상회의에서 사람의 기대수명은 2070년까지 150세로 연장될 수 있으며, 이는 노화에 맞선 의학의 지속적인 발전 덕분이라고 전문가들이 밝혔다고 합니다. 이 회의에서 샤오즈화(肖子华) 중국 국가위생·가족계획위원회 이주민서비스센터 소장은 “현대 항노화 의학은 조기 발견, 예방, 개입을 통해 노년기에도 정신적·신체적 건강을 유지하는 데 효과적이고 실용적인 것으로 입증됐다”고 말했습니다.

베른트 클라이네-군크 독일 항노화의학회 회장은 “노화는 피할 수 없는 운명이 아니라 의사, 유전학자, 줄기세포 전문가의 공동 노력을 통해 극복할 수 있다”고 했는데요.

미국 솔크 생물학연구소 소장이자 호주 출신의 미국인 노벨상 수상자인 엘리자베스 헬렌 블랙번은 “인간의 수명 한계는 120~130세이지만, 미래에 150세 기대수명을 전망하는 것이 비현실적인 일은 아니다”라고 말했다고 하네요. 그 “장수의 비결이 유전자와 생활습관에 있다”며 “유전자 자체를 바꾸기는 어렵지만 당뇨, 심장질환, 암을 관리함으로써 수명을 연장할 수 있다”고 덧붙였습니다.

리저 세계항노화·생의학협회 이사회 공동의장은 “건강한 정신 상태를 유지하는 남성이 그렇지 않은 경우보다 20년 더 오래 살 수 있다”며 “균형 잡힌 식단, 운동, 정신 상태, 가족·친구와의 관계가 모두 노화와 싸우는 데 도움이 된다”고 말했습니다.

중국 국가위생·가족계획위원회 통계에 따르면 2024년 말 기준으로 60세 이상 중국인 인구는 약 3억 1031만 명에 이르며, 이는 전체 인구의 약 22%에 해당합니다. 이 중 65세 이상 인구는 약 2억 2023만 명으로 전체 인구의 15.6%를 차지합니다. 점차 고령 인구가 증가하는 것인데요. 시 주석의 푸틴 대통령에 대한 ‘장수’ 덕담이 실현될지 지켜볼 일입니다.


