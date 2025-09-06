[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 9월 6일 오전 마포 효도학교 4기 개강식이 열린 마포중앙도서관 마중홀을 찾았다.

‘효도학교’는 사회 전반에 효 문화를 확산하고 세대 간의 건강한 관계를 회복할 수 있도록 돕는 마포구만의 교육 과정이다.

현장에는 효도학교 4기에 참여하는 마포구민 400여 명이 수강생으로 함께했다.

이 자리에서 박강수 마포구청장은 첫 강연을 맡은 서울대병원 정신건강의학과 윤대현 교수에게 마포 효도학교 강사 위촉장을 수여했다.

이후 윤 교수는 수강생에게 “행복한 노후는 스스로 만들어 가기도 하지만, 그 책임은 결코 혼자만의 몫이 아니다”며 “세대 간 소통과 이해를 기반으로 나아가 지역 사회가 서로의 마음을 돌보고 관계를 이어갈 때 건강한 삶과 사회가 완성된다”고 강조했다.

이어 “효도학교 4주간의 교육이 끝나면 수강생 여러분 모두 마포구를 대표하는 효자, 효녀로서 지역 사회를 더욱 따뜻하게 만들어주리라 믿는다”고 말했다.

이날 윤대현 교수는 ‘내 마음 먼저 안아주어야, 가족의 마음도 안아줄 수 있어요’라는 주제로 심리·정신건강 특강을 펼쳤다.