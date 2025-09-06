[헤럴드경제=문영규 기자] 가수 이효리가 이달 문을 연 요가원의 원데이 클래스 수강권이 매진돼 화제가 되고 있다.

6일 이효리의 요가원 ‘아난다 요가’에 따르면 홈페이지에서 판매되고 있는 1회 3만5000원의 9월 원데이 클래스 수강권이 매진됐다.

사회관계망서비스(SNS) 인스타그램 계정 아난다 효리(ananda hyori)에는 6일 이효리의 실물 크기 등신대 사진과 함께 원데이 클래스 관련 공지 글이 올라왔다.

요가원 측은 “9월은 공지드린 대로 소프트 오픈을 진행하며 더 많은 분이 요가를 경험하실 수 있도록 원데이 클래스만 운영한다”고 밝혔다.

이효리는 지난달 29일 서울 서대문구 연희동에 요가원 ‘아난다 요가’를 오픈했다.

요가원 이름인 ‘아난다’는 이효리의 ‘요가 부캐릭터’ 이름이다. 이효리는 ‘아난다’를 문신으로 새기기도 했다.

당초 요가원은 이달 첫째 주부터 수업을 진행할 예정이었으나 예약 시스템 문제로 둘째 주로 개업일을 연기했다.

원데이 클래스 수강권이 품절되자 홈페이지엔 “취소 환불 티켓을 구매하고 싶다”는 문의가 이어졌다.