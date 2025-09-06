[헤럴드경제=문영규 기자] 박지원 더불어민주당 의원이 지난 3일 중국 전승절 열병식에 참석해 행사장에서 김정은 북한 국무위원장을 만나 두 차례 말을 건넸으나 외면당했다고 밝혔다.

박지원 의원은 지난 5일 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 “제가 우 의장과 함께 가서 (김 위원장) 뒷좌석이니까 ‘김정은 위원장님, 저 박지원입니다’ 이렇게 두 번 얘기를 했다”고 말했다.

박 의원은 ‘거리가 어느 정도였느냐’는 질문에 “한 3보, 4보”라며 “(제 목소리가) 들렸다. 그런데 북측 경호원들이 막기 때문에 뒤도 안 돌아보더라”고 설명했다.

그는 “최선희 외무상을 딱 봤는데 외면을 하더라”고도 전했다.

그러면서도 만남에는 의미를 부여했다.

박 의원은 “2000년 6·15 남북 정상회담 할 때보다는 훨씬 더 분위기는 나았다”며 “우 의장이 가서 김 위원장과 악수하고 한마디 전달한 것, 제가 가서 최 외무상과 북한 측 인사들, 김 위원장을 부른 것은 남한에서 진짜 대화를 하고 싶다는 것을 직접 전달한, 굉장히 큰 의미가 있다고 생각한다”고 했다.

우 의장이 김 위원장과 짧은 대화를 나눈 것에 대해선 “언론에서 ‘왜 그 말밖에 못 했느냐’며 평가 절하를 하더라”라고 아쉬워하며 “제 경험에 비춰보면 굉장히 성공적”이라고 평가했다.

우 의장은 지난 3일 베이징 톈안먼 망루에서 열병식을 참관하기 전 대기실에서 김 위원장과 만났다고 설명했다.

우 의장은 김 위원장에게 “오랜만입니다 7년만이네요 반갑습니다”고 얘기했고 김 위원장은 작은 목소리로 “네 반갑습니다”고 답변하면서 악수를 한 것으로 전해졌다.