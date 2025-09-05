쌀·유자·미역 일본에 수출

[헤럴드경제(고흥)=박대성 기자] “전라도 고흥의 청정 바다에서 자란 김이 일본 전역에서 프리미엄의 표준이 될 것입니다.”

지난 4일 일본 현지에서 열린 협약식에서 공영민 고흥군수의 힘 있는 목소리에 자리한 참석자들의 박수가 쏟아졌다.

이날 고흥군과 일본 (주)칸코쿠노리재팬(韓国のりJapan)은 ‘고흥 김’을 비롯해 유자, 미역 등 고흥 농수산물의 일본 공동 마케팅 협약을 체결하며 일본 유통망 확대를 선언했다.

협약에 따라 ‘고흥김(구이김·김자반·김밥용)’은 우선 일본 전역 2만여 개 편의점과 대형 유통매장에 순차적으로 입점할 예정이다.

이는 고흥에서 생산된 김이 지역명을 전면에 내세운 프리미엄 브랜드로 일본 소비자를 만나는 첫 사례로, 그 의미가 남다르다.

일본 기업인 칸코쿠노리재팬은 고흥산 간척지쌀을 비롯해 유자, 미역 등 농특산품을 세븐일레븐과 미니스톱 등 현지 편의점을 비롯해 대형 잡화점인 돈키호테(ドン·キホーテ) 등 유통매장에 입점시킬 예정이다.

지역명 브랜드화 및 일본시장 공략 협약에 따라 고흥군은 공동브랜드 사용 승인, 품질·인증 지원, 홍보와 산지 연계 지원을 맡고, 칸코쿠 노리 재팬은 일본 시장조사, 대형 유통망 입점, 온-오프라인 판촉을 전담한다.

최근 일본 내 간편식과 헬시 스낵 선호, K-푸드 확산에 힘입어 김 소비가 꾸준히 확대되는 가운데 ‘고흥김’은 원산지 신뢰와 프리미엄 이야깃거리를 앞세워 차별화된 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

칸코쿠노리재팬 관계자는 “고흥김은 스토리와 품질, 신뢰를 갖춘 매력적인 브랜드”라며 “전국 유통망과 데이터 기반 마케팅을 통해 일본 김 시장의 성장을 선도하겠다”고 전했다.