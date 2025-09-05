[헤럴드경제=이명수 기자] 경제협력개발기구(OECD) 최고 수준인 우리나라 자살률이 특히 농촌 지역에서 더 심각한 것으로 나타났다. 농촌은 인구 10만명당 자살자 수가 10년째 30명 안팎인데, 인구감소지역으로 갈수록 자살률은 더 높아졌다.

5일 한국농촌경제연구원(KREI)이 전날 발간한 ‘농촌 지역 자살예방을 위한 과제’에 따르면 2023년 우리나라의 인구 10만명당 자살률은 27.2명으로, OECD 평균 11.1명의 2.5배에 달한다.

이 가운데 도시 지역 자살률은 26.8명인 반면 농촌은 31.7명으로 도시의 1.2배다. 농촌 자살률은 최근 10년간 대체로 30명 이상을 유지하고 있다.

인구감소지역 중에서도 농촌의 자살률이 더 높게 나타났다. 같은해 인구감소지역 89개 시·군의 평균 자살률은 41.8명인데, 이 가운데 농촌 지역인 62개 군은 자살률이 48.7명으로 치솟았다. 농촌이면서 인구감소지역인 경우, 자살 위험이 더 심각하다는 의미다.

연령별 특성을 보면 도시는 20~40대 청년층 자살률이 높게 나타난 반면, 농촌의 경우 65세 이상 노인이 전체 자살 사망자의 40%를 차지했다. 특히 80세 이상 초고령자의 자살률은 17.7%로, 도시(8.9%)보다 두 배에 달했다.

고령층은 자살을 생각하는 주된 이유로 ‘신체적 질병으로 인한 고통이나 불편’을 꼽았다. 농촌의 자살고위험군 노인의 비율은 1.5%인데, 이 가운데 62.9%가 이와 같이 응답했다.

반면 도시의 경우 같은 응답 비율이 39.6%로 상대적으로 낮게 나타난 것을 고려하면, 농촌은 의료서비스 접근성 제약, 교통 열악, 동거 가족 부재 등으로 아플 때 대처가 어려운 상황이 반영된 것으로 풀이된다.

정부는 2004년 이후 ‘자살예방 기본계획’을 수립하고, 상담전화(109), 자살예방센터 운영, 관련 법 제정 등을 추진해왔지만 성과는 제한적이었다.

이재명 정부도 자살예방 정책의 중요성을 강조하며 25억여원의 예산을 추가 편성했으나, 농촌의 특수성을 고려한 세부 대책은 여전히 미흡하다는 평가다.

해외 사례를 보면 일본의 경우, 2006년 ‘자살예방기본법’을 제정 후 시정촌 단위까지 자살예방 대책 추진을 의무화했다. 특히 지역별 자살 실태를 유형화해 그 특성에 맞는 구체적인 예방조치를 추진하도록 했다. 그 결과 2023년 자살률이 17.4명으로 20년 전보다 36% 감소했다.

호주도 농촌이 도시보다 높은 자살률을 기록 중이다. 호주의 경우, 2007년부터 뉴사우스웨일스주를 중심으로 농촌 지역 주민을 게이트키퍼로 양성해 자살 위기 신호를 조기에 감지하고 대응하는 프로그램을 운영했다. 미국은 농업인을 대상으로농무부 산하에 ‘농장·목장 스트레스 지원 네트워크(FRSAN)’를 구축해 상담, 동료 지원 모임, 맞춤형 교육 등을 제공한다.

농경연은 한국도 자살예방을 위해 지역의 역할을 강조하고 있지만 참여 지자체가 제한적이고 농촌에 특화된 대책은 부재하다고 지적했다.

농경연은 농촌 자살예방 강화를 위해 농촌 맞춤형 자살취약성 분석에 기반한 대책 마련을 지원하고, ‘농촌 자살예방 전용기금’을 도입할 필요가 있다고 밝혔다. 더불어 자살예방의 기초 인프라를 확충하려면 관련 서비스를 전달하는 방식이 비대면 서비스, 이동형 마음안심서비스 등으로 다변화 해야 한다고 설명했다.

김수린 연구위원은 “농촌은 도시와 다른 복합적인 자살 유발 요인에 주목할 필요가 있다”며 “공동체 기반 역할을 강화하고 일상 속에서 자살예방을 실천하도록 지원해야 한다”고 강조했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.