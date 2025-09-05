백화점 4사, 상반기 인력 108명 감축 좁아진 채용문…“경영 효율 강화”

[헤럴드경제=정석준 기자] 소비 부진으로 불황에 빠진 주요 백화점들이 올해 상반기에 인력을 100명 넘게 줄인 것으로 나타났다.

5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올해 상반기 중 4대(롯데·신세계·현대·갤러리아) 백화점 직원 수가 108명 감소했다.

가장 직원이 많은 롯데백화점은 지난해 말 4286명에서 올해 상반기 말 4217명으로 1.6% 줄었다. 2023년 말 4609명까지 늘었으나 지난해부터 감소세가 지속되고 있다.

같은 기간 현대백화점은 3178명에서 3172명으로, 신세계백화점은 2672명에서 2642명으로 축소됐다. 양사는 2023년 말 각각 3169명, 2618명에서 지난해 반등했으나 다시 감소세에 접어들었다.

한화갤러리아는 2023년 841명에서 지난해 797명으로 줄인 뒤, 올해 상반기에는 764명으로 감축했다.

채용문도 좁아지고 있다. 신세계백화점과 현대백화점은 지난해 채용 규모를 각각 15.6%, 37.6% 줄였다. 롯데백화점은 롯데그룹 기조에 따라 수시채용 제도를 운영하고 있다.

인력 배치에도 만전을 기하고 있다. 롯데백화점은 최근 수익성이 낮은 점포를 정리하면서 인력을 재배치했다. 한화갤러리아도 경영 효율화 일환으로 각 부서 인력을 재편한 것으로 전해졌다.

백화점들이 실적 악화에 대응하기 위해 허리띠를 졸라매고 있는 것으로 보인다.

롯데백화점은 올해 상반기 매출이 1조5615억원으로 전년 동기 대비 2.1% 감소했다. 이 기간 신세계백화점은 1조2875억원, 현대백화점은 1조1791억원으로 각각 1.4%, 2.2% 줄었다. 한화갤러리아는 상반기 매출이 2562억원으로 전년 동기보다 3.1% 증가했지만, 영업손실 31억원을 기록했다.

유통업계 한 관계자는 “백화점들이 퇴직 인원만큼 인력을 보충하지 않고 경영 효율성을 강화하는 추세”라며 “오프라인 매출 비중이 높은 백화점들이 인력을 줄이면 고객 응대, 상품 경쟁력 등에 부작용이 나타날 수 있다”고 우려했다.

업계는 하반기 반등에 기대를 걸고 있다. 인력 감축 등 경영 효율화 노력에 더해 2차 소비쿠폰 지급 효과가 나타날 수 있어서다. 이달 29일부터 시행하는 중국인 단체 관광객 무비자 정책도 있다.

박상준 키움증권 연구원은 “최근 국내 백화점 업체들의 매출에서 외국인이 차지하는 비중이 4~5% 수준으로 확대됐다”며 “정부의 경기부양책으로 소비심리는 반등한 상황이기 때문에, 충분히 매출 서프라이즈가 가능하다”고 내다봤다.