[헤럴드경제=김보영 기자] 유승민 전 국회의원의 딸 유담(31)씨가 인천대에서 첫 강의를 시작한 가운데 학내에서 채용에 의문을 제기하는 목소리가 있었던 사실이 뒤늦게 알려졌다.

글로벌정경대학교 무역학부 조교수로 임용된 유씨는 2일 오전 인천 연수구 인천대학교에서 첫 강의를 진행했다.

유씨는 2025학년도 2학기 인천대 전임교원 신규 채용에 합격했고, 국제경영 분야 전공선택 과목 2개를 맡은 것으로 파악됐다. 1994년생인 유씨는 동국대 법학과를 졸업한 후 연세대에서 경영학 석사, 고려대에서 경영학 박사 학위를 취득했다.

유씨 채용 소식이 알려지자 학내에서는 채용 과정 공개를 요구하는 목소리가 나왔다. 지난달 29일 인천대 커뮤니티 ‘에브리타임’에는 한 재학생이 유씨의 채용 과정과 임용 절차를 밝히라는 내용의 대자보를 올렸다.

인천대 글로벌정경대학 25학번 새내기라고 밝힌 A씨는 “언론을 통해 정치인 유승민씨의 딸 유담씨가 31세 젊은 나이에 우리 대학 무역학부 조교수로 임용됐다는 소식을 접했다”며 “젊은 인재 영입이라는 긍정적 시각도 있지만, 이례적으로 짧은 경력과 배경을 두고, 깊은 의문을 품는 학우들이 많다. 저 역시 그중 한 명”이라고 밝혔다.

이어 “학계에서 교수가 되는 길을 길고 험난하기로 유명하다. 박사 학위를 딴 뒤에도 2년에서 7년간 박사후연구원이나 강사로 일하면서 연구 실적을 쌓아가는 것이 일반적”이라며 “그런데 유담 교수는 전기 학위수여자임에도 불구하고 채 1년도 되지 않아 2학기부터 전임 교원 자리에 올랐다”고 문제를 제기했다.

그는 “이런 비정상적 속도의 임용이 과연 능력만으로 가능했던 것인지, 우리는 그 과정을 투명하게 알고 싶다”며 “수많은 경쟁자를 제칠 만큼 탁월했다는 연구 논문이나 실적이 구체적으로 무엇이냐. 특히 학술 데이터베이스상 논문 인용 횟수가 매우 적다”고 지적했다.

그러면서 “교원 임용은 우리 대학 공정성과 미래가 달린 중대한 일”이라며 “유명 정치인 딸이라는 배경이 혹시라도 임용에 영향을 미친 것은 아닌지에 대한 의문에 답해달라”고 촉구했다.

이에 대해 인천대 측은 공정하게 채용했다는 입장을 밝혔다. 관계자는 “전임교수 채용 공고에 나온 절차대로 공정하게 임용했다”며 “인천대에는 28세에 전임 교수가 된 분도 있다”고 뉴스1에 말했다.