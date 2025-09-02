[헤럴드경제= 박영훈 기자] “이러다 문 닫아야 할 판?”

국민 영화관 CJ CGV가 끝없이 추락하고 있다. 넷플릭스발 충격과 흥행작 부재에 관객이 갈수록 줄고 있다. 평일에는 관객이 거의 없다. 심지어 한명도 없을 때도 있는 것으로 전해진다.

상황이 이런데 금융감독원에 따르면 CJ CGV가 1년 내에 갚아야 할 차입금이 약 1조원에 달하는 것으로 나타났다. 이 중 올해 내에 갚아야 할 금액은 2650억원이다. CGV의 재무상태가 차입금을 갚기 어려운 상황이다.

정부가 영화관을 살리기 위해 내놓은 영화관 입장권 할인 쿠폰도 반짝 효과에 그쳤다. 한때 14만원대까지 갔던 주가는 현재 4천원대 역사적 저점을 찍고 있다.

CJ CGV는 약 10년 전인 2016년 주가가 14만원대에 달하는 등 영화관 산업의 전성기를 누렸다. 하지만 2020년 코로나19 팬데믹을 맞으면서 추락하기 시작하더니, 넷플릭스의 등장으로 직격탄을 맞았다.

문제는 앞으로도 반등 신호가 보이지 않는단 점이다. 올해 들어 CJ CGV에 대한 분석 보고서를 내놓은 증권사는 암울한 전망을 내놓으며 전부 목표주가를 내렸다.

최근 기대를 모았던 영화 ‘전지적 독자 시점’도 흥행에 참패했다. 손익분기점이 600만명인데, 고작 106만 관객 동원에 그쳤다.

CJ CGV의 올해 2분기 국내 영화 사업 매출액이 전년 동기 대비 26.8% 감소한 1418억원을 기록했고, 영업손실은 173억원으로 적자 전환했다. 흥행작 부재로 실적이 급감하며 적자 폭을 키웠단 분석이다.

지난달 25일 정부는 침체된 영화계 진흥을 위해 271억원을 들여 영화관 6000원 할인권 450만장을 배포했다. 업계 관계자는 “정부의 소비 활성화 정책에 따른 영화관 입장권 할인 쿠폰 발행과 일부 작품의 400만 관객 돌파로 분위기가 살아나는 듯 보였지만, 유의미한 회복은 여전히 없는 상황”이라고 전했다.

이미 온라인동영상서비스(OTT) 시장 규모는 영화관을 추월했다. 지난해 한국의 극장 시장 규모는 1조2603억원으로 줄어든 반면 OTT 시장 규모는 2조719억원으로 커졌다.

좋은 작품들도 이젠 영화관 대신 OTT로 가고 있다.

OTT 구독료가 영화 한 편 티켓값과 비슷하다. 코로나 이전 8000원에서 1만원 수준이던 티켓 가격이 1만 5000원까지 올랐다. 영화관 한번 가면 영화표 및 간식 비용을 합쳐 1인당 평균 3만원의 비용이 들어간다. 이럴 바에는 집에서 넷플릭스를 마음껏 보는 게 낫다고 생각하는 사람들이 많은 게 현실이다.

업계 관계자는 “극장에 걸 영화도 넷플릭스로 가고 있다. 많은 사람이 극장 대신 OTT로 몰리면서 극장에 걸 영화도 부족해질 것”이라고 말했다.

한편 CJ CGV는 송파점과 연수역점, 광주터미널 지점을 잇달아 문 닫았다. 앞서 희망퇴직까지 단행했다. 쌓이는 적자를 더 이상 감당하기 힘들기 때문이다.