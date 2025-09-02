내란 특검, 秋 자택·사무실 등 압수수색 “국민 앞에 떳떳…모든 절차에 적극 협조” 조지연 “김용현 통화, 지역 숙원사업 관련”

[헤럴드경제=김진 기자] 추경호 국민의힘 의원은 2일 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀의 압수수색과 관련해 “국민 앞에 떳떳하기에 법과 원칙 앞에 숨길 것도, 피할 것도 없다”고 말했다. 마찬가지로 특검의 압수수색을 받은 조지연 국민의힘 의원도 “무분별한 억측을 삼가 달라”는 입장을 내놨다.

비상계엄 사태 당시 국민의힘 원내대표를 지낸 추 의원은 이날 오후 자신의 페이스북에서 “저는 이미 작년 연말에 스스로 경찰 조사에 성실히 임했던 바와 같이 이번에도 모든 절차에 적극 협조했다”며 이같이 말했다.

추 의원은 “일각에서 제기하는 ‘계엄해제 표결 방해’ 의혹은 국민의힘을 겨냥한 근거 없는 정치 공세에 불과하다”며 기존의 입장을 재확인했다. 그는 “저는 계엄 당일 대통령과 당사에서 통화한 후 제기된 의혹과 반대로 의총 장소를 당사에서 국회로 변경했고, 동료 의원들과 함께 국회로 이동했다”고 했다.

또 우원식 국회의장이 계엄 해제 표결을 위해 4일 새벽 1시 본회의 개의를 최종 통보했을 당시 국민의힘 소속 의원들의 국회 경내 진입을 위한 조치를 요청했으나 거절당했다는 점을 거듭 강조했다. 추 의원은 “저는 국민의힘 의원 어느 누구에게도 계엄 해제 표결 불참을 권유한 적이 없다”며 “오히려 저는 국회의 비상계엄 해제 요구 결의안 의결 직후, 정부에 국회의 요구를 수용해 신속한 계엄 해제 조치를 취할 것을 촉구했고 이 내용을 언론에 공식 발표한 바 있다”고 했다.

이어 “저는 앞으로도 있는 사실 그대로 당당히 임할 것”이라며 “민주당이 거짓 선동으로 국민의힘을 내란 정당으로 몰아가려는 정치 공작에 대해서는 결코 굴복하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

조지연 의원도 이날 자신의 페이스북을 통해 “특검의 의원실 압수수색으로 심려를 끼쳐 송구하다”며 “무분별한 억측을 삼가주시길 당부드린다”고 했다. 특검은 조 의원이 비상계엄 선포 당일 김용현 당시 국방부 장관과 통화를 한 경위를 수사 중인 것으로 알려졌다.

조 의원은 “당시 국방부 장관과의 통화는 지난 12월3일 오후 5시35분경 국회의원회관 의원실에서 약 37초간 이뤄진 것”이라고 했다. 이어 “내용 역시 지역 숙원사업인 자인 부대 이전 관련 면담을 취소한 데 대해 양해를 구한 것이 전부”라며 “먼저 전화를 걸었으나 연결되지 않았고, 이후 장관으로부터 온 전화를 수신한 것”이라고 설명했다.