포항시, 워싱턴 D.C. 백악관 앞 ‘철강 관세 인하 촉구’ 캠페인 전개

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 이강덕 경북 포항시장이 미국 백악관 앞에서 철강 관세 인하를 호소하는 시위를 벌였다.

2일 포항시에 따르면 이 시장을 비롯한 포항시 대표단은 1일(현지 시각) 오전 미국 워싱턴 D.C.의 백악관 앞에서 한국 철강산업의 어려움을 알리는 캠페인을 했다.

이날 이 시장은 김덕만 버지니아한인회 회장을 만나 지역기업의 북미 시장 진출과 경제·문화 협력 방안을 논의한 뒤 캠페인을 진행했다.

이 시장은 ‘PLEASE STOP IMPOSING STEEL TARIFFS ON YOUR ALLY REPUBLIC OF KOREA, 동맹국인 한국에 대한 철강 관세 부과를 멈춰주세요’라고 쓰인 현수막을 들고 한국 철강산업의 어려움을 알렸다.

이 시장은 “산업통상자원부가 포항을 ‘산업위기 선제대응지역’으로 지정했지만 이 조치만으로는 복합 위기를 해소하기에는 부족하다”며 “국내 철강산업 심장부인 포항은 지금 관세 폭탄으로 산업 기반이 붕괴할 위기에 놓였다”고 했다.

이어 “한국 철강산업은 국가 안보와 직결된 핵심 산업인데 동맹국에 50%란 살인적 관세를 부과하는 것은 정당화될 수 없다”며 “영국처럼 최소 25% 수준으로 조정하거나 제한적 쿼터 예외를 적용해야 한다”고 촉구했다.

그는 “무엇이라도 해야겠다는 심정으로 나선 오늘, 이 호소가 한미 간 신뢰와 협력을 토대로 국제 사회의 호혜적 무역 환경 조성에 이바지할 수 있기를 간절히 희망한다”고 덧붙였다.

김덕만 회장은 “버지니아한인회의 네트워크를 활용해 포항시와 함께 한국 철강 산업의 중요성을 알리는 활동을 적극 지원하겠다”고 했다.

포항시는 이날 캠페인을 시작으로 코트라(KOTRA), DGA Group 등과 연계한 후속 활동을 이어가며, 철강 관세 인하와 지역기업의 북미 시장 진출 기반을 강화할 계획이다.