- 특구재단, 국내 최초 3개 출연연 융합형 연구소기업 설립 업무협약

[헤럴드경제=구본혁 기자] 연구개발특구진흥재단은 2일 한국원자력연구원, 한국생명공학연구원, 국가독성과학연구소, ㈜코헨스와 함께 ‘융합형 연구소기업 설립을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 국내 최초로 3개 출연연이 보유한 핵심 바이오 기술을 공동 출자하는 융합형 연구소기업 설립을 위한 것으로, 이를 통해 첨단바이오 기술의 사업화 및 지역 경제와 국가 산업 경쟁력 강화에 기여하는 것을 목적으로 한다.

공동 출자 기술은 ▷원자력연의 항당뇨 펩타이드 ▷생명연의 대사질환 예방·치료용 조성물 ▷ 독성연의 항염증 효과 후보물질 등 총 7건의 특허다.

협약 참여기관은 해당 기술을 바탕으로 연구소기업의 설립을 공동 추진하며, 이후 1단계로 반려동물용 염증 치료제를 개발하고, 2단계로 인체용 당뇨병 및 대사증후군 치료제 개발로 확장할 계획이다.

이번 협약을 통해 융합형 연구소기업 설립 및 성공적인 안착과 성장을 위해 ▷설립 및 운영을 위한 행정 지원 ▷출자기술 및 보유 인프라 연계 ▷기술사업화 및 시장 진입 지원 ▷투자유치와 대·중견기업과의 연계 등에서 상호 협력하기로 했다.

정희권 특구재단 이사장은 “이번 협약은 국내 최초로 3개 출연연이 보유한 첨단바이오 기술을 융합하고, 기업과 협력해 사업화로 연결하는 새로운 융합형 연구소기업 모델”이라며, “앞으로도 딥테크 기술사업화의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 지속적으로 노력하겠다”라고 밝혔다.

주한규 원자력연 원장은 “이번 융합형 연구소기업 설립을 통해 원자력연이 보유한 방사선 융합기술과 각 기관이 가진 강점 기술들의 시너지 효과를 극대화하여 글로벌 경쟁력 강화에 기여하겠다”라고 밝혔다.

권석윤 생명연 원장은 “첨단바이오 분야의 기술확보와 사업화는 국가 미래를 좌우하는 중요한 과제인 만큼 바이오 분야 대표 연구기관으로서 오픈이노베이션을 통해 바이오 산업 발전을 선도해 나가겠다”고 전했다.

허정두 독성연 소장은 “출연연 간 전략적 협력을 통해 기관별 보유 핵심 역량과 기술이 유기적으로 결합되어 바이오 산업의 융복합 연구와 사업화의 새로운 전환점이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.