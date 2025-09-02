합리적인 임대 조건…최대 10년 거주 가능 월 임대료 상승률 연 5% 이내 제한

[헤럴드경제=홍승희 기자] 중흥건설그룹 중흥토건이 경기도 양주시에서 공공지원 민간임대 아파트 ‘양주역 중흥S-클래스’의 견본주택을 오는 5일 열고 본격 공급에 돌입한다고 2일 밝혔다.

‘양주역 중흥S-클래스’는 경기도 양주역세권지구 공동2블록 일원에 위치한다. 지하 최저 2층~지상 최고 28층 4개동, 전용 59·84㎡ 총 526세대 규모다. 주택형별로 ▷전용 59㎡A 264세대 ▷전용 59㎡B 56세대 ▷전용 84㎡A 153세대 ▷전용 84㎡B 53세대 등이 있다.

오는 10일 한국부동산원 청약홈을 통해 특별공급과 일반공급에 대한 청약 접수를 진행한다. 당첨자 발표는 15일이며, 정당계약은 21일부터 23일까지 3일간 실시할 계획이다.

‘양주역 중흥S-클래스’는 공공지원 민간임대아파트로 초기 임대료가 주변 시세 대비 저렴하게 책정되며 월 임대료와 임대보증금의 상승률은 연 5% 이내로 제한된다. 또 2년마다 계약을 연장해 최대 10년 동안 임대가 가능하다. 주택 수에 포함되지 않기 때문에 청약 시 재당첨 제한을 적용받지 않으며 취득세, 보유세, 종부세 등 주택 소유에 따른 세금 부담도 없다.

주택도시보증공사(HUG)가 임대보증금을 보증하며, 만 19세 이상 무주택자 및 무주택 세대구성원이라면 누구나 청약통장이 없어도 신청 가능하다.

‘중흥S-클래스’만의 특화설계도 주목할만한 요인이다. 단지는 모든 세대가 주택 수요자들의 선호도가 높은 중소형 면적으로 구성돼 있다. 특히 드레스룸, 파우더룸, 팬트리 등 수납공간을 통해 공간 효율성을 극대화했다. 여기에 피트니스, 다목적체육관 등 각종 체육 및 레저 시설과 단지 내 어린이집, 작은도서관 등 다양한 주민편의시설이 들어설 계획이다.

주변에는 양주 신흥 주거지로 부상하는 양주역세권 도시개발사업에 들어설 예정이다. 양주역세권 도시개발사업은 지하철 1호선 양주역과 양주시청 일원 약 64만㎡ 부지에 공공청사, 학교, 공동주택, 공원, 업무, 상업, 복합, 지원시설 등을 조성하는 내용을 담고 있다. 전체 사업이 완료되면 약 1만 명을 수용할 수 있는 곳으로 거듭날 전망이다. 또 지상 2층 규모의 환승 연계시설, 대합실, 주차시설 등을 갖춘 환승센터도 조성될 예정이다.

아울러 지하철 1호선 양주역이 반경 500m에 자리한 역세권 아파트로, 지하철 이용 시 7호선으로 환승이 가능한 도봉산역까지 15분이면 이동 가능하며 경의중앙선·수인분당선·경춘선 환승역인 청량리역도 40분대 도착할 수 있다. 또 서울역도 1시간 내로 이동할 수 있다. 단지 인근에는 GTX-C 노선이 지날 예정으로, 노선이 개통되면 양주 덕정에서 서울 삼성역까지 27분이면 이동이 가능해진다.

바로 앞에는 유양초등학교가 위치해 ‘초품아(초등학교를 품은 아파트)’ 입지를 갖췄다. 여기에 반경 1㎞ 내에 양주시청, 양주우체국, 하나로마트 등이 위치하고, 도시개발사업 부지 내에 계획된 상업용지도 가깝다. 이밖에 인근에는 평화로근린공원을 비롯해 중랑천, 유양천, 불곡산 등이 위치해 쾌적한 주거생활도 가능하다.

한편 ‘양주역 중흥S-클래스’ 견본주택은 경기도 의정부시 민락동에 위치하며, 입주는 2028년 10월 예정이다.