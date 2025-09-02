[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 2일 오전 11시 서울신북초등학교 후문 앞(월드컵북로38가길)에서 후문 신설 및 통학로 개선 공사 준공식을 개최했다.

그동안 서울신북초등학교는 통학로의 안전 문제가 해결되지 않아 후문을 신설하지 못하는 불편한 상황이 지속돼 왔다.

이에 마포구는 학부모들의 오랜 숙원이었던 안전한 통학로 조성을 위해 교육경비 보조금을 확보해 학교 후문을 새롭게 설치했다.

아울러 후문 앞 보행로 정비와 횡단보도 설치도 함께 추진, 학생들이 보다 안전하게 통학할 수 있는 여건을 마련했다.

이로써 학부모들의 걱정을 덜고, 학생들이 보다 나은 통학 환경에서 등·하교할 수 있게 됐다.

이날 행사에는 박강수 마포구청장을 비롯해 김종금 신북초등학교장, 학교 관계자, 학부모 등 50여 명이 참석, 테이프 커팅식과 기념촬영을 마친 후 개선된 통학로 현장을 함께 둘러보며 변화된 통학 현장을 확인했다.

박강수 마포구청장은 “오늘 이 준공식은 공사 완공을 축하하는 자리이기도 하지만 우리 아이들이 더욱 안전하고 행복한 환경에서 배우고 자라날 수 있도록 하는 큰 걸음이라고 생각한다”며 “신북초등학교가 모든 학생들의 꿈과 희망을 안전하게 키워가는 든든한 터전이 되기를 바란다”고 말했다.

마포구는 앞으로도 교육 현장의 목소리를 반영해 학생들의 안전과 학습권 보장을 위한 교육 환경 개선 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.