차량을 입구에 맡기면 로봇이 주차·출차 대행 HDC현산, HL로보틱스 주차로봇 ‘파키’ 도입

[헤럴드경제=김희량 기자] 송파한양2차 아파트 수주전에 나선 HDC현대산업개발은 해당 단지 재건축사업에 최첨단 AI 기반의 자율주행 주차로봇 ‘파키(parkie)’를 도입한다고 2일 밝혔다.

업계에 따르면 최근 현산은 송파한양2차 재건축사업에 HL로보틱스와 업무협약(MOU)을 체결하고 최첨단 AI 기반의 자율주행 주차로봇 도입을 추진하고 있다. 송파한양2차에 파키가 도입되면 해당 기술은 아파트 단지 최초로 대규모 사용화되는 사례가 된다.

파키는 AMR(Autonomous Mobile Robot, 자율주행로봇) 기술을 기반으로 한 주차로봇이다. 운전자가 지정된 구역에 차량을 세워두면 차량 하부로 이동해 바퀴를 들어 올린 뒤 빈 공간을 찾아 주차를 대행한다. 특급호텔 등에서 볼 수 있었던 발렛파킹 서비스를 로봇이 대신하는 것이다.

출차 시 입주민이 전용 앱이나 월패드를 통해 호출하면 차량이 출차 구역으로 자동 이동해 대기한다. 이를 통해 주차 시간을 단축하고 일명 ‘문콕’ 사고나 주차장 내 접촉사고의 위험도 원천적으로 차단할 수 있다.

이 시스템은 기존 주차장 대비 약 30% 이상 공간 효율성을 확보할 수 있다. 운전자의 승하차 공간이나 주행 통로를 최소화할 수 있어 확보된 추가 공간을 입주민을 위한 커뮤니티 시설이나 녹지 공간 등으로 활용 가능하다.

HDC현대산업개발은 송파한양2차아파트를 단순한 주거 공간을 넘어 ‘스마트 AI 랜드마크’로 조성한다는 비전 아래, 다양한 첨단 기술 도입을 추진해 왔다. AI·DX 기술 적용, AI 홈 에이전트, 차세대 헬스케어 플랫폼, 웰니스 프로그램 등에 이어 AI기반 자율주행 주차로봇 시스템까지 도입함으로써 차별화된 주거 경험을 제공하는 미래형 단지로 만들겠다는 구상이다.

HDC현대산업개발 관계자는 “이번 HL로보틱스와의 협업(MOU)은 송파한양2차를 미래 주거 기술의 선두주자로 만들기 위한 중요한 발걸음”이라며 “AI 자율주행 주차 솔루션을 통해 입주민에게 차별화된 가치를 제공하고 국내 주거문화 혁신을 주도하겠다”고 말했다.