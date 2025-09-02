타이베이 신광미츠코시 입점…온·오프 접점 확대

[헤럴드경제=강승연 기자] 젝시믹스는 대만 수도 타이베이에 정규 3호 매장을 열고 대만 공략에 속도를 낸다고 2일 밝혔다.

젝시믹스는 지난 3월 타이중 친메이 백화점에 입점한 데 이어 타이베이 브리즈 난산 백화점에서 운영하던 장기 팝업스토어를 정식 매장으로 전환했다.

이번에 매장이 들어서는 곳은 타이베이 신광미츠코시 백화점 신이 신천지점이다. 젊은층 수요가 높은 A11관 4층 스포츠관에 들어섰다. 신광미츠코시 백화점은 다양한 K-패션·푸드 브랜드가 입점된 곳이다.

젝시믹스는 현지 오프라인 매장·팝업 외에도 자사몰과 오픈마켓 쇼피, 라인쇼핑몰 등 온라인으로도 고객 접점을 넓히는 중이다. 현지 모델 기용, 인플루언서들과의 협업 등 현지화 마케팅도 진행하고 있다.

젝시믹스 관계자는 “한국 애슬레저 최초 정식 매장으로 현지 공략에 드라이브를 걸 계획”이라며 “글로벌 매출 실적을 견인하는 국가로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.