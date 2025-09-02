[헤럴드경제=강승연 기자] CJ푸드빌이 인도네시아에 이어 베트남에서도 산학 협력을 기반으로 한 청년 채용 프로그램을 운영하고 있다고 2일 밝혔다.

CJ푸드빌은 지난 4월부터 베트남 호치민시에 있는 ‘사이공 투어리스트 관광호텔 전문학교’와 협력해 제과제빵학과 학생들을 대상으로 인턴십 및 채용 연계 프로그램을 진행했다.

학생 12명을 선발해 5월부터 약 3개월간 호치민 뚜레쥬르 매장에서 제과제빵 기술을 전수하고 실습 기회를 제공했다. 이후 직무 적합성 및 역량 평가 등을 거쳐 총 6명을 직원으로 채용했다.

CJ푸드빌은 교육과 실습, 평가가 채용으로 이어지는 선순환 구조를 마련해 학생들이 현장에서 배운 기술을 활용하도록 하고, 졸업 이후 안정적인 취업으로 연계될 수 있는 기반을 마련했다고 설명했다.

앞으로는 매년 상·하반기에 정기적으로 인턴십 프로그램을 운영할 예정이다. 이를 위해 사이공 투어리스트 관광호텔 전문학교와 업무협약 체결도 추진 중이다.

앞서 CJ푸드빌은 2022년부터 인도네시아 자카르타의 기술국공립고등학교 SMKN27 학생들에게 제과제빵 기술 전수 및 취업 기회를 제공해 왔다. 지난해에는 현지 학생 14명을 직원으로 채용했다.

CJ푸드빌 관계자는 “해외에서도 지역 사회 발전에 기여할 수 있는 다양한 ESG 활동을 전개하고 있다”며 “글로벌 시장에서도 적극적인 ESG 경영을 실천하겠다”고 말했다.