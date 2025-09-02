농식품부, 국무회의서 공공비축 시행계획 의결 “군급식·가공용·주정용·식량원조용 등으로 판매”

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 올해 쌀 45만톤(t), 콩 6만 등을 공공비축 물량으로 확정했다.

농림축산식품부는 2일 열린 국무회의에서 이 같은 내용의 ‘2025년 공공비축 시행계획’을 의결했다고 밝혔다.

정부는 기후변화·천재지변 등으로 식량이 부족한 상황에 대비해 주요 식량을 비축하는 공공비축제도를 운영하고 있다. 이날 확정된 비축 물량은 쌀 45만t, 콩 6만t 등이며 향후 세부계획이 수립되는 대로 매입 작업도 본격화된다.

매입가격은 수확기(10~12월) 평균 산지쌀값을 조곡(벼) 가격으로 환산해 연말께 결정하고, 매입 직후에 농가에게 중간 정산금으로 포대(40㎏ 조곡 기준)당 4만원을 지급한다.

올해부터는 고품질 쌀 생산을 유도하기 위해 친환경 벼 전환 농가가 희망할 경우 전량을 공공비축미로 매입한다. 농식품부는 지난해 친환경쌀 매입 가격을 일반 벼 대비 등급별로 5%포인트 상향한 바 있다.

올해 쌀 매입물량 45만t 중 가루쌀 매입계획량은 5만t이다. 시·군별 매입 물량은 지난 2월에 배정됐으며, 친환경 쌀의 경우 인증 시기 등을 고려해 추후 배정한다는 방침이다.

매입품종은 다수확 품종 외에 삼광, 새청무, 일품 등 각 시·군에서 사전에 정한 2개 품종으로 제한한다. 지정된 품종 이외의 품종으로 공공비축미를 출하할 경우 농가는 다음 연산 매입 시부터 5년간 공공비축미로 출하할 수 없게 된다.

변상문 농식품부 식량정책관은 “올해 매입한 공공비축미는 향후 국내 수급상황에 맞춰 군급식, 가공용, 주정용, 식량원조용 등으로 판매할 계획”이라며 “올해 콩 생산량 확대에 맞춰 비축 물량 또한 6만t으로 계획함에 따라 콩 수급 또한 안정적으로 유지될 것”이라고 말했다.