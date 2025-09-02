양사, 냉난방시스템·AI 플랫폼 연동 “글로벌 클린테크 성장 모멘텀 확보”

LG전자가 영국 전력회사 옥토퍼스 에너지와 손잡고 유럽 클린테크(Clean Tech) 시장 공략에 속도를 낸다.

LG전자는 지난달 28일 영국 런던에 위치한 옥토퍼스 본사에서 클린테크 분야 전략적 협업을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 2일 밝혔다.

협약식에는 윤태봉(왼쪽) LG전자 해외영업본부장 부사장, 최활수 영국법인장 상무, 그레그 잭슨(오른쪽) 옥토퍼스 에너지 최고경영자(CEO) 겸 설립자, 팀 힐 최고전략책임자(CSO) 등이 참석했다.

옥토퍼스는 영국에서 가장 많은 고객을 보유한 전력 공급사로, 탈탄소를 목표로 현재 영국을 중심으로 가스 보일러 대신 히트펌프 보급 확대에 주력하고 있다.

또 자체 개발한 인공지능(AI) 기반 에너지 관리 플랫폼 ‘크라켄(Kraken)’을 통해 실시간 재생에너지 가격 정보를 제공, 고객이 저렴한 에너지를 선택·활용할 수 있도록 돕는다. 이 같은 혁신 설루션으로 2016년 설립 이후 9년 만에 30여개국, 약 1000만명의 고객을 확보했다.

이번 협업으로 양사는 LG전자의 고효율 히트펌프 냉난방 시스템과 옥토퍼스의 크라켄 플랫폼을 연동한 설루션을 영국과 독일 등 유럽 주요 시장에 선보일 예정이다.

최근 몇 년간 에너지 위기와 가격 급등으로 에너지 비용 절감이 중요한 화두가 된 만큼, 이번 협력은 유럽 소비자들에게 최적의 냉난방 경험과 동시에 비용 절감 효과를 제공할 전망이다. 향후 제품과 지역을 확대해 협력 범위를 확대한다는 계획이다.

LG전자의 히트펌프 냉난방 시스템은 폐열이나 주변의 미활용 열원을 활용해 동작함으로써 화석연료를 사용하는 냉난방 기기 대비 탄소 배출이 적고 에너지 효율이 뛰어나다.

특히 ‘코어테크(Core Tech)’ 기반 인버터 스크롤 컴프레서를 적용해 우수한 에너지 효율은 물론 높은 효율과 내구성, 안정성을 갖췄다. 화석연료 기기 대비 탄소 배출량이 적어 친환경성과 경제성을 동시에 충족하는 것이 강점이다.

윤태봉 LG전자 해외영업본부장 부사장은 “옥토퍼스와의 협업은 유럽 클린테크 사업 성장에 중요한 모멘텀”이라며 “차별적인 고객 가치를 제공하는 다양한 사업 기회를 발굴해 글로벌 시장에서 지속적인 성장 동력을 확보할 것”이라고 했다. 박지영 기자