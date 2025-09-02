- 2일~14일까지 특별전시실에서…전통 민화의 형식과 상징을 현대적인 감각으로 재해석

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사(사장 성창훈) 화폐박물관(대전 유성구)은 특별전시실에서 담천회 회원전 ‘소망 담은 민화 이야기’를 2일~14일까지 개최한다.

‘담천회’는 한국화, 민화, 서예, 캘리그라피등 다양한 작품을 하는 작가들이 모여 그림으로 소통하는 모임이다. 이번 전시에는 김경애, 김금애, 김도윤, 박은영, 박선예, 박명숙, 유미경 작가가 참여했다.

전시 작품들은 전통 민화의 형식과 상징을 현대적인 감각으로 재해석했다. 익숙한 민화 소재를 새로운 시선과 색감으로 풀어내 전통을 바라보는 신선한 경험을 선사한다.

소망 담은 민화 이야기’는 행복을 기원하고 가족의 안녕을 바라며 자녀의 앞날을 걱정하는 민화의 정신을 오늘의 언어로 이야기하고 있다. 바람(김금애 作)에서는 가족의 행복을, 일월오봉도(김경애 作)는 소원성취를 담았다.

성창훈 사장은 “이번 전시에서는 인간의 바람을 그림으로 표현한 민화의 세계를 만나볼 수 있다”며 “전통 민화를 색다른 시선으로 해석한 작품들을 통해 잔잔한 감동을 느낄 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 조폐공사는 화폐박물관 특별전시실을 무료 대관으로 운영하며, 연간 20여 건의 전시를 지원 및 홍보하고 있다.