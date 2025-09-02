- 아세안 10개국과 지식재산 심포지엄 개최…K-브랜드 보호를 위한 위조상품 유통방지기술 전시회도 열어

[헤럴드경제= 이권형기자] 특허청(청장 김완기)은 2일 호텔 나루 서울 엠갤러리(서울시 마포구)에서 ‘한-아세안 지식재산 심포지엄’을 개최했다.

심포지엄은 1일~3일까지 서울에서 개최 중인 ‘제8차 한-아세안 특허청장회의’를 계기로 아세안 회원국 특허청을 대상으로 우리나라의 지식재산 정책을 소개하고, 기업, 변리사 등 우리측 참석자들에게는 아세안 지식재산 제도, 분쟁해결 제도 및 아세안 진출 전략 등을 공유키 위해 마련했다.

김완기 특허청장은 개회사를 통해 세계적인 보호무역주의 확산 속에서 한국과 아세안이 시장 확대 및 다변화라는 공통의 과제에 직면해 있으며, 지식재산 분야에서의 긴밀한 협력은 혁신성장, 기술거래·이전, 공정한 시장질서 등을 양 시장에서 함께 조성함으로써 공동의 이익을 창출해 내는 데 기여할 수 있음을 강조했다.

이후, 수온 비찌어(Suon Vichea, 캄보디아 청장) 아세안 지식재산 협의회(AWGIPC) 의장의 축사에 이어 국내 전문가들의 한국의 지식재산 활용·보호 정책 및 사례 공유, 아세안측의 아세안 지식재산 제도 설명 및 호치민 IP센터장의 아세안 시장 진출을 위한 지식재산 전략 발표를 진행했다.

이와 함께, 국내 기업들이 보유한 위조상품 유통 방지 기술을 국내외로 확산키 위한 전시회도 동시에 진행했다. 아세안 및 국내 참석자들을 대상으로 홀로그램, 워터마크, 정품인증라벨 등 보안기술이 적용된 제품을 전시하고, 정보통신기술(IT)과 보안기술을 결합시켜 기업 마케팅, 유통 관리 등에 활용하는 서비스도 시연했다.

김완기 특허청장은 “한국과 아세안의 지식재산 정책 및 제도를 함께 논의함으로써 양측의 상호 이해를 증진시킬 수 있었던 뜻깊은 자리였다”며 “아세안에 진출하는 우리기업이 지식재산 전략을 잘 수립할 수 있도록 관련 정보 공유를 확대해나가겠다”고 밝혔다.