한양대학교는 2026학년도 수시모집에서 정원 내 1708명·정원 외 189명을 모집한다.

올해 한양대학교 수시모집에서 눈에 띄는 점은 첨단분야 학과 정원이 늘었다는 점이다. ▷데이터사이언스학부 20명 ▷미래자동차공학과 20명 ▷융합전자공학부 40명 등 총 80명이 증원된다. 특히 학생부종합 서류전형에서 정원이 큰폭으로 늘었다. 일부 학생부교과전형과 학생부종합 추천형에서도 증가했다.

올해 정원내·외 341명을 선발하는 학생부교과(추천형)은 통산 5개 학기 이상 국내 고등학교 성적 취득 및 출신 고등학교장의 추천을 받은 자를 지원 자격으로 한다. 3학년 1학기까지의 학생부 교과 성적 정량평가 90%와 학생부 교과 정성평가 10%를 합산하며 수능 최저학력기준을 충족해야 한다. 국어·수학·영어·사탐 또는 과탐(1과목) 중 3개 영역 등급합 7 이내가 기준이다.

학교생활기록부 단일 요소로만 평가하던 학생부종합전형은 2025학년도부터 세 가지 유형으로 개편됐다. 수능최저학력기준을 적용하는 학생부종합(추천형), 학생부종합평가 100%의 학생부종합(서류형), 단계별 전형으로 1단계 7배수 선발 후 2단계 면접 30%를 반영하는 학생부종합(면접형)으로 나뉜다. 특히 2026학년도에는 면접형에서 제시문 면접이 도입된다. 공과대학 10개 모집단위와 한양인터칼리지학부는 제시문 면접을 통해 다양한 역량을 가진 학생을 선발할 예정이다.

전형별 지원자격이 상이하니 원서접수 전 해당 사항을 반드시 확인해야 한다. 2026학년도부터는 추천형, 서류형, 면접형 간에는 중복지원이 가능하다.

논술전형은 논술고사 90%, 학생부종합평가 10%로 선발한다. 여기서의 학생부종합평가는 출결·봉사활동·학교폭력 관련 사항 등을 참고해 학교생활 성실도를 종합적으로 평가한다.

2026학년도 수시모집부터는 논술전형의 전체 모집 단위에 수능최저학력기준이 적용된다.

김용재 기자