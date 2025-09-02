[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시교육청은 최근 선로에서 발생한 사망사고와 관련, 산하 모든 학교와 교육기관에 철저한 안전관리 대책을 마련하고 현장 점검을 강화한다고 2일 밝혔다.

이번 조치는 건설·시설 관리 등 학교 현장에서 발생할 수 있는 사망사고 및 중대재해를 원천적으로 차단하기 위한 것이다.

각급 학교와 기관에 안전점검회의 개최, 관련 법상 의무이행사항 확인, 위험요인 사전 점검 및 개선, 중대재해 발생 방지를 위한 대응계획 수립 등을 긴급 지시했다.

특히 교육청은 각 기관이 “안전이 최우선이다”라는 인식을 기반으로 모든 구성원이 안전수칙을 철저히 준수하도록 지도하고 안전문화가 학교 현장에 확산될 수 있도록 각별한 관심과 노력을 기울여 줄 것을 당부했다.

또 고용노동부에서 배포한 ‘공공부문 중대재해 발생 주요 작업·유형별 맞춤형 안전가이드(5종)’를 적극 활용해 현장에 즉시 적용하도록 안내했다.

시교육청은 지난달 25일부터 29일까지 5일간 중대재해 발생 개연성이 높은 학교(기관), 최근 3년간 산재 발생 학교(기관), 공사가 진행중인 학교(기관) 등 14곳을 선정해 안전사고 예방을 위한 특별 점검을 실시했다.

강은희 대구교육감은 “학생과 교직원의 생명과 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 가치”라며 “앞으로도 중대재해 예방을 위해 사전 안전점검을 강화하고, 안전문화 정착에 총력을 다하겠다”고 말했다.