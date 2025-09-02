방세환 시장 “적극행정 펼친 공무원에게 파격적인 혜택 제공”

[헤럴드경제=박준환 기자]광주시(시장 방세환)가 지난 1일, 9월 월례회의에서 2025년 상반기 적극적인 업무 추진으로 시민 편의 증진과 시정 발전에 기여한 적극행정 우수공무원 3건을 선정해 시상했다.

시는 시민 및 부서장 추천을 통해 접수된 적극행정 우수사례 9건을 대상으로 ▷시민 체감도 ▷중요도 및 난이도 ▷담당자의 적극성 등 5개 항목을 기준으로 1차 실무 심사와 2차 적극행정위원회 심의‧의결을 거쳐 최종 3건을 우수사례로 선정했다. 이를 추진한 공무원 5명이 우수공무원으로 뽑혔다.

최우수 사례는 아동보육과의 ‘무국적 아동학대·방임 아동 및 불법체류 아동 보호를 위한 국가기관 협업 방안 마련’으로 아동의 기본권을 보장하는 제도적 전환점을 마련했다는 평가를 받았다.

우수 사례는 행정지원과·디지털정보과의 ‘데이터 취합·분석 시스템 구축’으로 행정 효율성과 신속한 의사결정 체계를 강화한 점이 높은 점수를 얻었으며, 장려 사례는 오포1동 지역안전과의 ‘오포권역 도로 긴급보수 추진’으로 민원 불편 사항을 신속하고 선제적으로 해결한 점이 인정됐다.

선정된 우수공무원에게는 등급별로 시장표창과 함께 인사가점, 특별휴가, 포상금 등이 주어진다.

방세환 시장은 “적극행정을 펼친 공무원에게 파격적인 혜택을 제공해 공직사회 전반에 적극행정 문화를 확산시키고 이를 통해 시민이 체감할 수 있는 행정력을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.