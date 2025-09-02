[헤럴드경제=서지연 기자] DB손해보험은 기업PR TV광고 ‘우리는 약속한 사이’를 새롭게 론칭했다고 2일 밝혔다.

이번 캠페인은 ‘약속한 사이’라는 고객과 관계를 기반으로 일상에서 고객의 안전·건강·사랑을 지켜주는 DB손해보험만의 브랜드 가치를 담았다. 광고에서는 DB손해보험 주력상품을 노출하며 고객과 함께 일상 속 약속을 지켜가고자 하는 메시지를 전하고 있다.

운전자와 동승자의 안전을 지켜주는 ‘참좋은 운전자보험’, 반려견의 건강을 책임지는 ‘펫블리 반려견보험’, 가족 건강을 지켜주는 ‘나에게 맞춘 간편건강보험’ 등 안전과 건강, 사랑을 지키기 위한 순간을 포착한다.

TV광고 외에도 DB손해보험 브랜드 가치가 담긴 매니페스토 디지털 영상도 공개한다. 디지털 영상에서는 나들이 가는 가족의 안전, 아빠의 다이어트, 반려견과의 소소한 일상 등 관계에서 비롯되는 약속의 가치를 서정적으로 풀어내며, DB손해보험이 단순한 보험사가 아닌 일상을 지켜주는 든든한 파트너임을 전한다.

DB손해보험 관계자는 “보험은 단순 금융상품이 아니라 고객과 맺는 신뢰의 약속”이라며 “이번 캠페인을 통해 고객과 관계를 더욱 돈독히 하고, 안전·건강·사랑을 지켜주는 다양한 상품을 통해 믿음직한 동반자로 자리매김하겠다”고 말했다.

이번 캠페인의 광고 영상은 지상파·케이블 TV매체와 유튜브 등 다양한 디지털 채널을 통해 만나볼 수 있다. 신규 광고 론칭에 발맞춰 DB손해보험 프로미 브랜드 사이트와 유튜브·인스타그램 등 SNS 채널에서도 푸짐한 경품이 제공되는 고객 참여형 온라인 이벤트를 진행할 계획이다.