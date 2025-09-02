통일부 제7차 ‘남북회담 문서 공개’ 1차 남북고위급회담 전 문익환·임수경 석방 요구하기도

[헤럴드경제=문혜현 기자] “핵무기, 화학무기를 제거하자고 하는데 이것은 우리가 쌍수를 들어서 환영합니다. 현재 남조선에 있는 미국 핵무기를 비롯해 대량살륙(살육)무기들이 있는데, 그것을 제거하는 것까지도 염두에 두고 제안하는 것인가 묻고 싶다”

제5차 남북고위급 회담을 앞두고 개최된 대표접촉에서 북한 측 백남준 조국평화통일위원회 서기국장은 우리 측에 이같은 질문을 던졌다. 당시 노태우 전 대통령이 비핵화 의지를 담은 선언을 내놓은 뒤 북한이 우리의 의사를 타진하기 위해 던진 질문이다.

통일부가 2일 공개한 1990년대 남북회담 사료집에 따르면 우리나라는 당시 제5차 남북고위급 회담을 앞두고 남북기본합의서 내용조정과 문안정리를 위한 실무진 조율에 나서고 있었다.

당시 북한 측은 최초로 먼저 핵무기뿐만 아니라 화학무기까지 제거하자고 언급했다. 백 국장은 재차 “우리 조선반도에 있는 북이든 남이든 이 핵문제와 관련된 것을 다 제거하자는 것을 염두에 둔다 하면 우리는 대단히 환영한다”며 노 전 대통령의 비핵화 의지를 거듭 재확인하고자 했다.

당시 마련된 우리 측 정원식 국무총리와 북한 측 연형묵 정무원총리의 한반도 비핵화 공동선언 초안과 ‘조선반도의 비핵지대화에 관한 선언’ 초안도 사료에 담겼는데, 해당 사료에서도 북한 측은 “아직도 평화가 깃들지 못하고 북과 남이 군사적으로 첨예한 대치상태에 있는 우리 나라에서 북쪽이든 남쪽이든 나라안에 핵무기를 두고서는 우리 겨레가 하루도 편안하게 살 수 없다”면서 “이러한 불안요인을 모두 철저히 제거하자는 우리의 비핵지대화제안은 천만번 정당한 것”이라고도 강조했다.

이후 북한은 1991년 12월 비핵화공동선언에 합의했지만, 국제기구 사찰 등을 이유로 상호 사찰을 거부하면서 실질적인 이행에 어려움을 겪었다. 하지만 1991년은 남북이 국제연합(UN·유엔)에 동시 가입하며 국제적인 평화 분위기를 조성하고, 노 전 대통령과 김일성 북한 국가주석이 남북기본합의서를 채택하면서 비핵화 공동선언을 발표하는 등 남북관계의 의미있는 진전이 있었던 해였다.

이와 같은 북한의 모습은 당시로부터 약 34년이 지난 지금과는 상당히 상반된 것이다. 북한은 2021년 김정은 국무위원장이 ‘핵무력 고도화’를 공식선언했고, 남북관계는 급경색됐다. 국제원자력기구는 영변 핵시설 재가동 정황을 포착하는 등 핵무기 고도화에 대한 북한의 움직임이 본격화됐다. 2023년엔 헌법에 핵무력을 명시했으며, 최근 들어선 핵 보유국 지위 인정을 요구하고 있다.

한편 1990년 9월 4일부터 9월 7일까지 열린 제1차 남북고위급회담을 앞두고 북한 측은 북한을 방문했다가 귀국해 체포된 문익환 목사, 임수경 씨, 문규현 신부 등 구속자 석방을 요구했다는 내용도 나와 있다.

당시 북한 측은 “총리회담 분위기를 좋게 하기 위해 최소한 문익환·임수경의 석방을 요구하고 이 문제를 대통령 각하, 국무총리, 안기부장에게 보고·건의해 주기 바란다고 했다. 또한 이에 대한 조치내용을 알려주기 바란다”고 했다.

이에 우리 측은 “지난번에 얘기했던 그 사람들은 우리 대한민국의 실정법을 위반해 구속되어 있는 사람들임을 귀측에서는 잘 알고 있을 것”이라며 “귀측이 어떤 명분을 내세우고 뭐라고 하든 이 문제는 우리 내부문제인 것이다. 그러므로 상대측 내부문제에 대하여는 거론하지 않는 것이 맞다”는 입장을 내놨다.

그러자 북한 측은 “남측의 법규에는 죄가 되겠지만 대통령 각하가 사면하는 방법도 있다”면서 우리 측이 성의있는 조치를 취하지 않는데 대해 유감을 표시하면서 심사숙고를 요청하기도 했다.